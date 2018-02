LONGi Solar établira une usine de fabrication de cellules mono 1 GW et de modules mono 1 GW en Inde







BEIJING, 6 février 2018 /CNW/ - LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, un fabricant chinois de produits photovoltaïques et sa filiale en propriété exclusive LONGi Solar, le plus important fabricant mondial de cellules et de modules mono, a annoncé le plan d'expansion de son usine de fabrication de cellules et de modules photovoltaïques dans la région d'Andhra Pradesh (en Inde) afin de répondre à la demande croissante en matière d'énergie solaire à l'échelle du pays et pour stimuler les ventes de LONGi à l'étranger.

Pour répondre à la demande croissante du marché, LONGi prévoit investir 309 millions de dollars, incluant environ 240 millions de dollars en investissements pour la construction et environ 68 millions de dollars en capital d'exploitation. Ceux-ci permettront de doubler la capacité de son usine de fabrication de cellules et de modules à Andhra Pradesh, 500 MW à 1 GW respectivement. Les travaux de construction pour l'expansion de l'usine de fabrication de modules devraient être achevés avant la fin du mois d'août 2019, et le début de la production est également prévu pour la même date. Tandis que l'usine de fabrication de cellules devrait entamer la production en janvier 2020.

« L'expansion de notre usine de fabrication à Andhra Pradesh s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance à l'échelle mondiale de LONGi. Alors que la demande mondiale pour les modules photovoltaïques continue de croître, LONGi compte faire des investissements modérés dans certains marchés afin de se protéger contre les risques de protectionnisme commercial, tout en maintenant l'accent sur le marché chinois local », a précisé M. Wenxue Li, président de LONGi Solar. « Selon les estimations préliminaires, cette nouvelle expansion permettra de réaliser des ventes annuelles de 380 millions de dollars et un bénéfice net d'environ 19 millions de dollars par an. »

« L'Inde représente déjà le plus important marché d'exportation de la Chine pour les produits photovoltaïques en ce qui touche la valeur des ventes. Pendant 2017, les exportations de la Chine représentaient 24,1 pour cent des produits photovoltaïques en Inde, avec une croissance des ventes pour les cellules ainsi que pour les modules », a déclaré M. Wenxue Li.

Le projet est exploité par Lerri Solar Technology (en Inde) Private Ltd, qui est détenue à 40 pour cent par LONGi et à 60 pour cent par LONGi Solar.

L'expansion des capacités de production en Inde permettra à LONGi de tirer parti de la richesse des ressources locales, du niveau des coûts peu élevé et de politiques généreuses envers l'industrie des produits photovoltaïques en Inde. Ce sera également l'occasion pour LONGi d'accélérer son expansion à l'échelle internationale et d'accroître sa part sur le marché mondial des produits monocristallins.

