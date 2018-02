Deux nouveaux associés contribueront à l'essor du groupe de pratique Énergie de Fasken







CALGARY, le 6 févr. 2018 /CNW/ - Fasken accueille Christopher Manderville et Adrienne O'Reilly à titre d'associés à son bureau de Calgary.

Chris est membre du groupe Énergie du cabinet. Reconnu comme étant l'un des avocats chefs de file au Canada dans le domaine de l'énergie, Chris est très sollicité pour sa spécialisation en droit international des ressources. Sa pratique comprend le droit des sociétés, les fusions et acquisitions et les opérations transfrontalières dans les industries des ressources naturelles et des énergies renouvelables. Il représente de nombreuses sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière, de services écoénergétiques et d'infrastructures, ainsi que des banques d'investissement.

Adrienne est membre du groupe Fusions et acquisitions. Sa pratique est axée sur la mise en place de structures à l'échelle internationale et au pays, les finances et la gouvernance, le droit international des ressources naturelles et le droit de l'énergie. Elle possède une vaste expérience de la prestation de conseils sur le financement de sociétés, les fusions et les acquisitions, les structures extraterritoriales, la sécurité transfrontalière et les questions portant sur la lutte contre la corruption. Elle agit pour le compte de sociétés d'exploration et de production pétrolière et gazière dans le cadre de divers accords relatifs à l'énergie. Elle possède également le titre Institut des administrateurs de sociétés, Administrateur (IAS.A).

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris et Adrienne au cabinet », affirme Clarke Barnes, coassocié directeur à Calgary. « Alors que les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles continuent d'évoluer avec de nouvelles technologies et exigences réglementaires, nos clients tireront parti de leur expertise approfondie. »

Selon Robert Maxwell, coassocié directeur à Calgary, « Les besoins juridiques de nos clients sont de plus en plus complexes surtout en ce qui a trait aux territoires transfrontaliers. » « Adrienne et Chris possèdent une solide expérience internationale pour avoir conseillé des clients du monde entier sur une vaste gamme d'accords relatifs à l'énergie. »

Le groupe Énergie de Fasken offre à ses clients la gamme complète de services juridiques pour répondre à leurs besoins. Nous aidons à la délivrance de permis et d'approbations réglementaires, à mieux comprendre les politiques gouvernementales et les marchés de l'énergie et nous conseillons nos clients à l'égard de leurs acquisitions, dessaisissements, financements et coentreprises.

Le groupe Fusions et acquisitions de Fasken structure les opérations de façon à répondre aux objectifs propres de chacun de nos clients. L'identification d'enjeux potentiels et des exigences réglementaires à un stade précoce permet de proposer des solutions qui satisfont à ces objectifs. Cette façon de faire, ainsi que l'expérience acquise dans la réalisation de centaines d'opérations à l'échelle du cabinet, est ce qui crée de la valeur pour nos clients.

