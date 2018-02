Qualité et performance de KIA avec sa gamme de modèles primés et ses invités de marque au Salon international de l'auto de Toronto 2018







Primeur canadienne des nouveaux modèles Sorento 2019 et Niro hybride rechargeable 2018

Primeur en Ontario de la toute nouvelle Forte 2019

Première occasion d'admirer de près et de courir la chance de gagner la Kia Stinger, finaliste du prix NACTOY

Rencontres et photos avec d'anciens joueurs du Toronto FC (y compris la Coupe MLS)

Présence de certains athlètes participant aux Olympiques spéciaux

TORONTO, 06 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Salon international de l'auto de Toronto cette année, les visiteurs auront l'occasion de voir de près et de se familiariser avec Kia, la marque classée depuis deux années d'affilée au premier rang de l'étude de J.D. Power sur la qualité initiale, et qui a surpris l'industrie avec sa toute nouvelle berline sport Stinger.



En plus de la présentation en primeur des modèles Sorento et Forte redessinés, la version hybride rechargeable et innovatrice de la toute nouvelle Kia Niro, détentrice de records, sera aussi présentée en exclusivité canadienne. De plus, les visiteurs du salon auront l'occasion de prendre place à l'intérieur de la Kia Stinger et de participer à un concours pour courir la chance de gagner cette finaliste au prix de la Voiture nord-américaine de l'année (NACTOY). La présence d'anciens joueurs du Toronto FC (y compris la Coupe MLS) et d'athlètes participant aux Olympiques spéciaux suscitera encore plus d'enthousiasme pour la marque qui a bâti sa renommée sur « le pouvoir de surprendre. »

« Les consommateurs à la recherche d'une puissante berline sport, d'un luxueux VUS, d'une voiture économique en carburant ou de tout autre critère trouveront cette année au Salon international de l'auto de Toronto de quoi satisfaire tous les goûts avec la marque Kia » a déclaré Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Il a ajouté « nous sommes également heureux de compter sur la présence de nos partenaires du Toronto FC et des Olympiques spéciaux, en plus d'offrir aux visiteurs du stand Kia l'occasion de s'inscrire à notre concours pour gagner la toute nouvelle berline sport Kia Stinger. »

Des détails supplémentaires sont fournis ci-dessous. Pour plus d'information et les demandes d'entrevues, veuillez contacter mjames@kia.ca.

Primeur canadienne pour le VUS Kia Sorento 2019 et la Kia Niro hybride rechargeable 2018

Le Kia Sorento 2019 à 7 passagers bénéficie de plusieurs améliorations extérieures et intérieures en vue d'offrir une allure plus raffinée et sophistiquée, tout en conservant son côté robuste et utilitaire. Photos disponibles ICI.

La nouvelle Kia Niro hybride rechargeable 2018 offre la même fonctionnalité d'un multisegment, le même plaisir de conduire et la même conception primée que la Niro hybride détentrice de records du monde Guinness, mais permet de plus une autonomie électrique accrue d'environ 40 kilomètres. Photos disponibles ICI.



Primeur ontarienne pour la toute nouvelle Kia Forte 2019

La toute nouvelle berline Kia Forte 2019 a été redessinée avec élégance et inspiration afin d'offrir aux consommateurs canadiens encore plus ce qu'ils recherchent - sécurité, confort, économie de carburant et technologie pratique. Photos disponibles ICI.



Première chance de voir de près et de GAGNER - la berline sport Kia Stinger 2018

Récemment choisie finaliste pour le prix de la Voiture nord-américaine de l'année (NACTOY), sans compter plusieurs autres accolades de l'industrie, la toute nouvelle Kia Stinger s'est vite imposée sur le marché automobile. Elle fut présentée en primeur l'an dernier au Salon international de l'auto de Toronto mais cette année, les visiteurs ontariens auront la chance de voir cette automobile de près et de découvrir ce qui fait sa renommée. Photos disponibles ICI.

Les visiteurs au stand de Kia peuvent également s'inscrire à un concours pour courir la chance de gagner la toute nouvelle Kia Stinger 2018!



Visite de certains des meilleurs athlètes canadiens

En tant que partenaire fondateur du Toronto FC, champions de la Coupe MLS, Kia Canada est fière d'accueillir d'anciens joueurs de l'équipe ainsi que la Coupe MLS au stand Kia le 19 février afin de rencontrer des invités du salon, signer des autographes et prendre des photos. Suivez @KiaCanada sur les médias sociaux pour obtenir davantage de détails à l'approche du salon.

À titre de partenaire automobile d'Olympiques spéciaux Canada, Kia est fière d'accueillir certains des meilleurs athlètes de l'organisation et du pays au stand Kia le 24 février prochain pour rencontrer des invités du salon et partager leur message d'inclusion. Suivez @KiaCanada sur les médias sociaux pour obtenir davantage de détails à l'approche du salon.

