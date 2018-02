Bombardier s'attend à 2050 avions de plus dans la région Asie-Pacifique d'ici 2036







SINGAPOUR, SINGAPOUR--(Marketwired - 6 fév. 2018) - Selon les prévisions de marché 2017-2036 de Bombardier Avions commerciaux pour le segment des avions de 60 à 150 places, la région Asie-Pacifique (que Bombardier définit comme l'Asie sans la Chine élargie) connaîtra une croissance impressionnante au cours des 20 prochaines années.

Cette région devrait prendre livraison de 2 050 avions, ou 16 pour cent du marché mondial de 12 550 avions dont la valeur est estimée à 820 milliards de dollars américains. Ce total pour la région Asie-Pacifique sera composé de 1 050 avions régionaux de grande taille (de 50 à 100 places) et 1 000 petits avions monocouloirs (de 100 à 150 places).

« La région Asie-Pacifique comprend les économies qui connaissent le développement le plus rapide. Une solide croissance du PIB et une classe moyenne en plein essor devraient faire tripler le trafic de passagers au cours des 20 prochaines années, a affirmé François Cognard, vice-président, Ventes, Asie-Pacifique, Bombardier Avions commerciaux. L'objectif de Bombardier est de s'appuyer sur la solide fondation qu'elle a déjà établie dans la région Asie-Pacifique. La demande réclame plus de vols et de liaisons de ville à ville pour améliorer la connectivité entre les petites villes. Cela représente une excellente occasion d'affaire pour une entreprise capable de soutenir la croissance prévue en fournissant des avions régionaux et des petits avions monocouloirs hautement performants. »

La demande de connectivité entre vols intérieurs et régionaux signifie que la croissance du trafic dans cette région proviendra principalement des petites et moyennes villes dont les aéroports sont difficiles d'accès. Ceci engendre un nombre grandissant de liaisons sans escale avec un achalandage insuffisant pour rentabiliser l'exploitation d'un gros avion monocouloir. Cela explique la demande croissante pour des avions régionaux et des petits avions monocouloirs hautement performants.

Dans cette région, plus de 60 % de toutes les liaisons actuellement exploitées transportent moins de 150 passagers par jour. Selon les prévisions, d'ici 2036, le trafic intrarégional représentera 80 pour cent de la demande dans la région Asie-Pacifique et la plupart des passagers prendront des vols court-courriers de moins de 500 milles nautiques (925 km).

Présence de Bombardier dans la région Asie-Pacifique

Plus de 40 entreprises exploitent ou exploiteront bientôt un total de 330 avions régionaux et petits avions monocouloirs Bombardier dans la région. Parmi ceux-ci, 27 exploitent plus de 260 avions turbopropulsés Q Series. Le Q400 de Bombardier est le seul avion turbopropulsé pouvant transporter jusqu'à 90 passagers. SpiceJet est le client de lancement de la configuration à 90 places de cet avion; elle a passé commande d'un maximum de 50 avions de ce type pour appuyer la connectivité régionale en Inde. Nok Air et Philippine Airlines exploitent aussi des avions Q400 en configuration haute densité de 86 places.

Déjà, 50 biréacteurs régionaux CRJ Series sont en service dans la région Asie-Pacifique auprès de 13 exploitants, notamment IBEX Airlines au Japon. Récemment, de nombreuses nouvelles compagnies aériennes en Asie-Pacifique ont choisi le CRJ200 comme avion idéal pour lancer leurs activités. Celles-ci comprennent Zoom Air en Inde, Shree Airlines et Saurya Airlines au Népal, et Air Pohang en Corée. Mondialement, 68 % de tous les exploitants d'avions CRJ200 sont ensuite passés aux biréacteurs régionaux CRJ700/900/1000 plus grands.

Bombardier a développé sa toute nouvelle gamme C Series pour combler le segment émergent des avions de 100 à 150 places se situant entre le segment des grands avions régionaux et celui des grands avions monocouloirs. Korean Air est le client de lancement de l'avion C Series en Asie. Elle a commandé 10 biréacteurs régionaux CS300 avec des options pour 10 autres. Jusqu'à maintenant, Korean Air a pris livraison de deux avions CS300, dont le premier vol commercialisé, de Séoul à Ulsan, a eu lieu le 20 janvier 2018.

