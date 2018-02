Inauguration de logements locatifs abordables célébrée à Ottawa







OTTAWA, le 6 févr. 2018 /CNW/ - Un plus grand nombre de familles, d'aînés, d'hommes et de femmes vivant dans la rue et de personnes handicapées auront maintenant un chez-soi à Ottawa. Les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale investissent conjointement plus de 74 millions de dollars pour créer plus de 675 logements abordables.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Peter Milczyn, ministre du Logement et ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté de l'Ontario, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, a aussi pris part à l'événement.

L'annonce a été faite lors de l'inauguration du nouvel ensemble de logements abordables situé au 455, avenue Via Verona, à Ottawa, construit en partenariat avec l'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation. Cet ensemble résidentiel offre 98 logements locatifs abordables, dont 10 sont accessibles.

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de l' Ontario ont versé conjointement une contribution de plus de 54 millions de dollars aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

et de l' ont versé conjointement une contribution de plus de 54 millions de dollars aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). La Ville d' Ottawa a également versé plus de 20 millions de dollars pour la construction de ces habitations.

a également versé plus de 20 millions de dollars pour la construction de ces habitations. La toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de 40 milliards de dollars sur 10 ans, mis en place pour qu'un nombre accru de Canadiens aient un logement. Avec la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement fédéral reconnaît le droit de chaque Canadien d'accéder à un logement abordable qui répond à ses besoins et il prendra progressivement des mesures pour que ce droit soit respecté.

Citations

« Notre gouvernement prend des mesures visant à renforcer la classe moyenne. Grâce à de nouveaux investissements dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous ferons en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils ont les moyens de payer. Nous réduirons les besoins en matière de logement, sortirons plus de Canadiens de la pauvreté et contribuerons à renforcer les collectivités et à les rendre plus inclusives. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« En tant que gouvernement, nous visons à ce que chaque famille ait un chez-soi abordable. Quand les trois ordres de gouvernement travaillent ensemble, nous pouvons bâtir des collectivités fortes et inclusives et atteindre notre but de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2025. » - L'honorable Peter Milczyn, ministre du Logement et ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté de l'Ontario

« La Ville d'Ottawa s'est engagée à donner accès à des logements sûrs et abordables à tous ses résidents. Ces investissements importants aideront nos citoyens les plus vulnérables à trouver un endroit stable où se loger. En collaborant avec les gouvernements provincial et fédéral et avec ses fournisseurs de services, la Ville d'Ottawa accroît son parc de logements abordables en milieu de soutien et demeure sur la bonne voie pour atteindre son objectif de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2024. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Il y a dans la région d'Ottawa un grand besoin de logements sûrs et abordables, et des ensembles comme The Haven peuvent changer la vie des gens. En augmentant l'offre de logements agréables et sûrs, le groupe de partenaires à l'origine de ces initiatives, plus particulièrement les différentes administrations publiques, ont répondu aux prières des parents seuls et de leurs enfants, des personnes ayant un handicap physique, des nouveaux canadiens et de centaines d'autres personnes. » - Mike Ward, président, Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook. L'investissement dans les programmes de logement abordable fait partie du plan de l' Ontario pour créer des emplois, faire croître l'économie et aider les gens dans leur vie quotidienne. Depuis 2003, la Province a engagé plus de 5 milliards de dollars pour financer le logement abordable, ce qui a contribué à créer plus de 22 000 logements locatifs abordables et à financer plus de 335 000 réparations et améliorations dans des logements sociaux et abordables. La Province fournit en outre de l'aide pour payer les loyers et verser la mise de fonds à plus de 93 000 ménages dans le besoin. Ces investissements complètent les engagements pris dans le cadre de la récente mise à jour de la Stratégie ontarienne à long terme de logement abordable et appuient l'objectif de la province de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici 2025. Pour de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

Document d'information

Liste des ensembles résidentiels annoncés

Ensemble Nombre d'unités Aide financière fédérale, provinciale et municipale 1604 Pullen 11 1 963 969 $ 900 Merivale 42 4 875 824 $ 2926 Michele 6 924 306 $ 1900 St. Joseph 48 7 105 592 $ 3225 Uplands 16 2 573 166 $ 2887 Riverside 39 5 290 943 $ 1239 Summerville 10 1 528 588 $ 55-59 Carruthers 36 4 379 975 $ 567 Cambridge 58 4 835 391 $ 308 Cambridge 20 1 149 240 $ 1486 Clementine 42 5 359 740 $ 318-322 Gardner 34 5 290 055 $ 455 Via Verona 98 13 230 000 $ 811 Gladstone I et II 158 11 586 440 $ 765 Montreal 42 2 074 566 $ 2980 Colonial 15 2 596 265 $ TOTAL 675 74 764 060 $

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 13:45 et diffusé par :