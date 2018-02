Hisense reconnue parmi les « 10 meilleures marques chinoises mondiales de BrandZ »







PÉKIN, 6 février 2018 /PRNewswire/ -- Le rapport BrandZ sur les 50 plus grandes marques chinoises a été publié aujourd'hui par WPP, en collaboration avec Google. Le rapport identifie et classe 50 marques chinoises dans neuf catégories selon leur importance en dehors de Chine et offre des informations et des recommandations pour la stratégie de marque mondiale. Hisense s'est classée neuvième et a remporté le titre de « marque d'électronique et électroménager au développement le plus rapide ». Le rapport se penche en profondeur sur les marques chinoises qui ont un impact sur les consommateurs des marchés internationaux et offre une grande quantité d'informations précieuses sur la manière dont les entreprises chinoises peuvent construire avec succès leurs marques à une échelle mondiale. C'est la deuxième fois que WPP collabore avec Google pour publier le classement de marque, une étude basée sur des données de 7 pays et plus de 395 000 clients. BrandZtm est la plus grande base de données au monde sur la valeur des marques, elle couvre 53 pays, 120 000 marques et c'est la méthodologie d'évaluation de marque de référence dans le monde.

Ce classement parmi les « 10 meilleures marques chinoises mondiales de BrandZ » prouve la force de la marque Hisense ainsi que sa stratégie globale. À l'heure actuelle, Hisense possède 18 sociétés en Europe, en Amérique, en Afrique, au Moyen-Orient, en Australie et en Asie du Sud-Est. La société compte 3 bases de production à l'étranger pour assurer sa propre chaîne de distribution et possède 12 institutions de R-D dans le monde. Dans l'« Étude mondiale d'image nationale de la Chine » publiée par China International Publishing Group, Hisense est classée parmi les « 10 marques chinoises les plus familières aux citoyens étrangers » pour la deuxième année consécutive. La croissance est due en partie au rythme soutenu d'expansion mondiale du secteur chinois de l'électronique et l'électroménager ; elle prouve également l'aptitude de Hisense à construire sa propre notoriété et présence de marque sur le marché mondial.

Le chiffre d'affaires total d'Hisense Group a augmenté de 10,7 % en 2017 et les recettes à l'étranger ont bondi de 21,3 %. Le chiffre d'affaires de la marque Hisense International a lui progressé de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, selon les statiques des douanes, les ventes à l'export de climatiseurs et téléviseurs de Hisense ont augmenté respectivement de 28,3 % et 34,4 %. Avec l'absence de modifications significatives de la demande mondiale, Hisense maintient sa croissance rapide, qui est le résultat de l'effet de marque.

L'initiative « Une ceinture, une route » a été lancée il y a plus de 3 ans. Les produits haut de gamme de Hisense ont joué un rôle essentiel dans son développement à l'étranger. La technologie ULED développée par l'entreprise, le système des opérations à l'étranger, les excellentes performances de produit et les remarquables chaînes de distribution locales permettent à Hisense de garantir une réponse efficace et rapide au marché. La Coupe du mondetm 2018 de la FIFA approche. Hisense s'efforcera non seulement de construire une marque mondiale mais de construire une marque mondiale innovante de valeur plus élevée, de renforcer la croissance et la stratégie mondiale grâce au marketing sportif. Hisense est à la tête du secteur de l'électronique et l'électroménager et ses efforts pour développer de nouvelles technologies alimenteront la croissance de l'entreprise et renforcera sa conscience de marque mondiale à un rythme incroyable.

