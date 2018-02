James Marsden, Shanina Shaik et Suki Waterhouse présentent les célébrations mondiales de la deuxième Journée internationale du scotch







ÉDIMBOURG, February 6, 2018 /PRNewswire/ --

Le scotch, le whisky préféré du monde, sera célébré sur toute la planète le jeudi 8 février lors d'une série d'événements prestigieux avec tapis rouge, qui marqueront la Journée internationale du scotch menée par Diageo.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/638368/Diageo_International_Scotch_Day.jpg )



La Journée internationale du scotch est la célébration de tout ce qui donne au petit verre préféré du monde son caractère, sa saveur et sa personnalité uniques. Tous les adultes où qu'ils soient sont invités à lever un verre de scotch en célébration de cette journée. La Journée internationale du scotch aura lieu lors du week-end de l'anniversaire de l'un des Master Blenders les plus influents au monde : Alexander Walker, le fils de John « Johnnie » Walker, qui a apporté le scotch au monde.

Les célébrations de cette année seront encore plus grandes que jamais, et se dérouleront dans plus de 70 pays du monde entier, doublant presque la quantité des célébrations inaugurales de l'année dernière et amenant véritablement le monde à parler, penser et savourer le scotch. Des événements marquants à grande échelle auront lieu en Inde, au Mexique, aux Philippines et en Afrique du Sud, avec la participation des consommateurs et des médias tout au long de la journée et lors des soirées prestigieuses avec tapis rouge. Des événements, des relations publiques, des médias sociaux, des diffusions, du commerce électronique, des distributions d'échantillons, des activités en magasin et dans les bars sont prévus, tous destinés à susciter l'enthousiasme autour du scotch.

Les gens peuvent participer en se rendant dans leur bar préféré et en savourant un scotch avec des amis, ou en postant sur les réseaux sociaux via #lovescotch. Pour ceux qui se trouvent en Écosse, les 12 centres d'accueil des distilleries de Diageo ouvriront leurs portes gratuitement les 8, 10 et 11 février. Les visiteurs pourront découvrir les coulisses de certaines des marques de whisky écossais les plus emblématiques, comme Johnnie Walker Blended Scotch et Glenkinchie, Talisker, Oban, Dalwhinnie et Cardhu Single Malts. Pour s'inscrire à une visite standard gratuite, rendez-vous sur le site http://www.diageo.com

Le scotch est une boisson appréciée depuis toujours, avec un style intemporel et une arrogance indubitable. C'est dans cet état d'esprit que l'acteur James Marsden, la top model Shanina Shaik et l'actrice Suki Waterhouse ont été invités à présenter une série d'événements spéciaux en vue de célébrer la Journée internationale du scotch.

Shanina Shaik célèbrera la Journée du scotch à Johannesburg, James Marsden se rendra à Manille et à Delhi, et Suki Waterhouse sera à Mexico pour célébrer cette journée.

« Je ne vois pas de meilleur endroit où se trouver que Mexico lors de la Journée internationale du scotch », a déclaré Suki Waterhouse. « Le scotch a toujours été ma boisson préférée. J'aime tellement son histoire et ses complexités ».

James Marsden a quant à lui déclaré : « Je vais célébrer cela deux fois, dans deux endroits passionnants, à Manille le 6 février, puis à Delhi le 8 février. Le scotch a toujours fait partie de mes boissons préférées, et je suis impatient de me rendre dans ces deux villes incroyables pour passer la Journée internationale du scotch avec d'autres passionnés de cette boisson. »

Voilà ce que Shanina Shaik a déclaré lorsqu'on lui a demandé de décrire ce qu'elle préférait dans le scotch : « J'aime le fait que cette boisson ait traversé les âges. Elle a évolué d'une boisson classique à une boisson que les mixologues peuvent moderniser à l'aide de délicieux ingrédients. »

Ronan Beirne, Global Brand Marketing Director chez Diageo, a déclaré : « L'année dernière, la Journée internationale du scotch a été un immense succès. Cette année, nous voulons nous faire entendre et la célébrer encore plus avec nos trois ambassadeurs mondiaux et des événements sur un plus grand nombre de marchés.

M. Beirne a ajouté : « Nous avons choisi de tourner les images de la campagne sur les lieux de l'emblématique Cambus Cooperage, sur fond de fûts représentant une tradition artisanale vieille de plusieurs siècles, à côté de ces trois personnalités charismatiques savourant ensemble un verre de scotch. C'est une manière parfaite de montrer que le scotch est une boisson agréable, faite pour être savourée à tout moment où que l'on soit. »

La campagne LoveScotch encourage les personnes qui choisissent de consommer de l'alcool à le faire de manière responsable.

#LoveScotch et #InternationalScotchDay.

À propos de Diageo : Diageo est un leader mondial dans le secteur des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques, dont les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.Diageo est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO), et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et ses performances, rendez-vous sur http://www.diageo.com. Pour consulter nos ressources mondiales qui encouragent une consommation d'alcool responsable, rendez-vous sur http://www.DRINKiQ.com où vous trouverez des informations, initiatives et outils relatifs aux meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour et partout.

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter Diageo :

Communications de la marque LoveScotch : Gillian Cook, Gillian.cook@diageo.com

Communications d'entreprise Diageo : Michelle Lavipour, Michelle.Lavipour@diageo.com

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 13:41 et diffusé par :