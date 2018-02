BICOM Communications lance B NATION, la première communauté canadienne de nano-influenceurs







MONTRÉAL, 06 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- - L'équipe de BICOM est heureuse d'annoncer la création de B NATION, la toute première communauté canadienne de nano-influenceurs comptant 1000 abonnés et moins. Ces derniers, actifs sur les réseaux sociaux, rayonnent positivement sur leur entourage immédiat. Né de la prémisse où nous sommes tous l'étoile de quelqu'un d'autre, BICOM propose de connecter des gens qui partagent des intérêts communs pour créer des communautés guidées par leurs passions. Ils seront amenés à découvrir des produits et à vivre des expériences exclusives pour ensuite les partager avec leurs proches.

Pour se joindre à la communauté comme nano-influenceur, visitez le http://www.bicom.ca/b-nation/ .

Un influenceur près de chez vous

Depuis plus de 10 ans, l'agence a bâti des relations de confiance avec les influenceurs, que ce soit les journalistes, les célébrités, les blogueurs ou encore les experts dans leurs domaines avec qui elle collabore sur une base régulière pour faire connaître les projets et produits de ses clients. Allumé par un désir de pousser la réflexion sur la valeur de la recommandation d'un pair, BICOM a mandaté la firme de recherche marketing Callosum pour mener une étude sur l'impact des nano-influenceurs sur les réseaux sociaux sur les intentions d'achats des Canadiens.

«Intuitivement, la prochaine étape était d'aller à la rencontre du grand public d'un océan à l'autre pour engager la conversation et entretenir une relation privilégiée et authentique avec des micro-ambassadeurs. Les résultats de l'étude l'ont confirmé, les nano-influenceurs ont un réel pouvoir de persuasion! », partage Vicky Boudreau, cofondatrice et directrice générale de BICOM Communications.

L'influence des nano-influenceurs en quelques observations* :

En règle générale, les recommandations d'amis et de la famille influencent le plus les intentions d'achats jusqu'à 10 fois plus que les célébrités;

YouTube et Facebook sont les plateformes avec le plus grand impact potentiel via des recommandations suivies de près par Instagram;

L'endossement de marques par les célébrités sur les réseaux sociaux semble avoir le moins d'impact sur les intentions d'achats;

Des industries évaluées, la restauration est celle où l'on note le plus grand impact des recommandations des nano-influenceurs;

Dans le domaine de la beauté, les recommandations des nano-influenceurs arrivent premiers, suivi de très près par les micro-influenceurs (entre 1000 et 5000 abonnées), les influenceurs réguliers (10 000 et +) et les célébrités.

À propos de BICOM

Guidée par un esprit entrepreneurial et un désir d'innover depuis plus d'une décennie, BICOM dessert l'ensemble du territoire canadien avec des bureaux à Montréal et Toronto. Avec des services complets de relations média, de marketing d'influence, de production événementielle, de création de contenu et de médias sociaux taillés sur mesure, son équipe formée d'une quarantaine de passionnés est orientée vers les résultats. Son engagement ? Répondre efficacement aux objectifs de visibilité et de positionnement stratégique de ses clients sans avoir peur d'oser et d'explorer de nouvelles avenues pour atteindre des sommets.

*Extrait de l'étude Analyse de l'impact des nano-influenceurs sur des réseaux sociaux sur les intentions d'achats par Callosum, commandée par BICOM.

Contact :

Vicky Boudreau

vicky@bicom.ca

514-223-6770 x222

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a32b961-98fd-4091-9a20-66ea751a29c4

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 14:03 et diffusé par :