Journées de réflexion sur la formation professionnelle - Un nouveau souffle À la formation professionnelle

QUÉBEC, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Près de 350 participants et observateurs de divers horizons se sont réunis au Centre des congrès de Québec hier et aujourd'hui, pour réfléchir et échanger sur la formation professionnelle. Les Journées de réflexion sur la formation professionnelle ont permis aux partenaires du réseau de l'éducation et du milieu des affaires de discuter ensemble des défis du 21e siècle en matière de formation professionnelle, dans un contexte où il faut davantage valoriser les élèves et répondre à leurs besoins.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir, et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, a proposé trois thèmes de discussion aux participants. Il a été ainsi question des façons de faire axées sur le partenariat, d'une offre de formation adaptée aux réalités des régions et de la mobilisation des acteurs autour de l'innovation et de la réussite éducative.

Pour donner un nouveau souffle à ce secteur de formation, les participants ont suggéré des avenues prometteuses, dont un partenariat renouvelé du milieu avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, une plus grande flexibilité offerte aux centres de formation ainsi qu'une plus grande concertation régionale, comme celle que l'on trouve en Outaouais. Les programmes existants, dont le Service aux employeurs des commissions scolaires, ainsi que la poursuite du déploiement des petites cohortes et de l'implantation des programmes de formation inspirés du modèle dual allemand, et la mise en place de cohortes à temps partiel ont également été discutés.

Les Journées de réflexion alimenteront la rédaction d'un plan d'action concerté en lien avec les objectifs de la Politique de la réussite éducative et les actions déjà réalisées en matière d'adéquation formation-emploi.

« Les Journées de réflexion sur la formation professionnelle ont permis de mettre à l'avant-plan et de valoriser une formation qui offre une multitude de possibilités. La formation professionnelle est à un point tournant de son histoire. Elle doit évoluer pour répondre aux besoins des élèves et mieux les accompagner. Elle doit également être souple pour contribuer, en matière de main-d'oeuvre, au développement économique des régions du Québec. La collaboration des milieux de l'éducation et des affaires est essentielle pour que les programmes offerts répondent non seulement aux besoins des élèves, mais aussi à ceux du marché de l'emploi du nouveau Québec du 21e siècle. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

La formation professionnelle comprend près de 150 programmes d'études répartis dans 21 secteurs d'activité (ex. : fabrication mécanique, alimentation et tourisme, santé, agriculture, mines et foresterie).

On compte 195 centres de formation professionnelle dans l'ensemble des régions du Québec.

En 2016-2017, plus de 128 500 personnes étaient inscrites aux programmes de formation professionnelle.

Les Journées de réflexion découlent de la Politique de la réussite éducative lancée en juin 2017, qui propose notamment la mise en oeuvre d'un plan d'action relatif à la formation professionnelle.

