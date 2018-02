L'ex-première dame Michelle Obama à la Chambre : un grand moment pour Montréal!







MONTRÉAL, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière du succès remporté par la venue à sa tribune de l'ex-première dame des États-Unis Michelle Obama. Il s'agit du plus important événement de foule de son histoire.

« Nous sommes très heureux d'avoir eu la chance d'accueillir à la Chambre une conférencière aussi inspirante et prisée que Michelle Obama. Il s'agit d'une excellente façon de commencer l'année 2018. Mme Obama a profité de son passage à Montréal pour livrer un message d'espoir et souligner le rôle que tous doivent jouer pour améliorer la société. Son entretien avec Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor, a su captiver tous les participants », a déclaré M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous avons pu constater l'enthousiasme et l'affection des Montréalais pour l'ex-première dame des États-Unis. La fébrilité était palpable chez les 10 200 personnes qui étaient venues l'écouter. La présence du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que de nombreux autres ministres et élus souligne l'engouement de la communauté autour de cette prestigieuse conférencière. La foule comptait également 2 000 jeunes invités provenant d'universités, de fondations et d'organismes de notre communauté. C'est toujours un grand plaisir d'accueillir nos futurs leaders dans le cadre des événements de la Chambre et nous nous réjouissons d'avoir pu leur permettre de se joindre à nous pour écouter l'ex-première dame », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous remercions tous nos partenaires et fournisseurs, qui nous ont suivis tout au long de l'organisation de cet événement. Leur appui et leur professionnalisme ont été essentiels pour nous permettre d'organiser une conférence d'une telle ampleur », a conclu Michel Leblanc.

Cet événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a été organisé grâce à l'appui de Bell et présenté par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, en association avec evenko et en collaboration avec BMO, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le CN, Investissement Québec, Lavery Avocats, Power Corporation du Canada, Raymond Chabot Grant Thornton et Saputo. La Chambre remercie également ses collaborateurs médias : CJAD, Le Devoir et Montreal Gazette.

