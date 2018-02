Faits saillants de la séance du conseil du 5 février 2018 - Le jardin Notman, nouveau parc du Plateau!







MONTRÉAL, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Plateau-Mont-Royal a annoncé l'acquisition du jardin Notman, situé à l'intersection des rues Milton et Clark, pour en faire un parc. L'arrondissement assurera ainsi la préservation de ce rare témoin des jardins des anciennes maisons bourgeoises, en reconnaissant ses valeurs historique, paysagère, environnementale et sociale, qui lui confèrent son importance patrimoniale.

« Nous sommes fiers de voir enfin aboutir toutes ces années de démarches entamées par l'arrondissement en vue d'acquérir et de protéger le jardin Notman. Les citoyens ont mené une lutte remarquable, et nous sommes heureux de leur annoncer aujourd'hui qu'ils ont gagné, que nous avons collectivement gagné un nouveau parc pour le quartier », a déclaré le conseiller de la ville du district de Jeanne-Mance, Alex Norris, lors de la séance du conseil du 5 février.

« L'acquisition de cette petite parcelle de terrain unique à Montréal avec ses arbres exceptionnels est l'aboutissement d'une longue démarche qui se caractérise par la collaboration de tous, du milieu du patrimoine, de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et de la ville centre. C'est pour moi une très heureuse conclusion », a souligné Magda Popeanu, responsable de la gestion et de la planification immobilière au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Parmi les démarches initiées par les élus locaux et l'arrondissement, mentionnons l'obtention de deux avis du Conseil du patrimoine de Montréal, d'un rapport d'expert et d'un énoncé d'intérêt patrimonial; de multiples interventions auprès de ministres successifs de la Culture du Québec et le soutien au mouvement citoyen.

Le conseil d'arrondissement a mandaté le Service des affaires juridiques pour entreprendre les procédures d'expropriation à des fins de parc du terrain de 1 004,5 m2.

Le conseil a aussi pris les décisions suivantes lors de la séance ordinaire tenue le lundi 5 février à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal située au 465 de l'avenue du Mont-Royal Est.

Sécurisation d'intersections

Le conseil a édicté une ordonnance interdisant le virage à gauche en tout temps sur la rue Saint-Denis, aux approches nord et sud de l'intersection de l'avenue du Mont-Royal Est, alors que ces manoeuvres sont permises entre 22 h et 7 h. Cette demande est justifiée par le fait que, de 2011 à 2015, 7 collisions de type virage à gauche opposé ont eu lieu entre 22 h et 7 h.

Une ordonnance a aussi été édictée pour l'implantation d'un panneau d'arrêt sur la rue Marie-Anne Est à l'angle de l'avenue Henri-Julien. Cette mesure améliorera la sécurité des piétons et des cyclistes qui traversent l'intersection, et particulièrement des élèves de l'école Arc-en-Ciel, à la grande satisfaction de leurs parents.

Plus de végétaux pour la rue Prince-Arthur

Le conseil a autorisé l'octroi d'un contrat pour une somme maximale de 83 616,72 $, aux Constructions CivilTek inc., pour la fourniture, la livraison, l'installation et l'entretien de 62 bacs de plantation sur la rue Prince-Arthur Est. En plus d'ajouter de la végétation à la rue, ces bacs serviront à délimiter les cafés-terrasses.

Soutien aux actions culturelles

Dans le cadre du Programme de soutien aux actions culturelles 2018, le conseil a approuvé des projets de convention ainsi que le versement de contributions financières totalisant 62 750 $ aux organismes suivants :

100Lux - Bonnie & Clyde (danse urbaine sur Prince-Arthur, en juillet) : 8 100 $;

ARTICULE - Le Mile End s'articule (ateliers, activités et présentations artistiques sur Fairmount et dans des parcs) : 7 500 $;

s'articule (ateliers, activités et présentations artistiques sur Fairmount et dans des parcs) : 7 500 $; Comptoir public - Média social (initiative artistique de partage de l'information à l'échelle citoyenne) : 7 000 $;

Festival international de projection illusionniste - MAPP le Mile End : 5 500 $;

: 5 500 $; La Fille du Laitier - La Run de Lait (théâtre de rue) : 7 400 $;

Lilith & Cie - La Loba (performances sur Prince-Arthur, en septembre) : 5 700 $;

OBORO GOBORO - Lanterne du 4001, rue Berri (art médiatique) : 4 500 $;

Odace Événements - Luminescence (arts numérique et médiatique) : 12 000 $;

Théâtre de la botte trouée - Les Ruelles enchantées (animations pour les 4 à 11 ans) : 4 050 $;

Catherine Planet - La Chasse-balcon (musique traditionnelle, animation et danse) : 1 000 $.

Autres contributions financières

La Relance des loisirs tout 9 inc. - Programmes « Activités de loisirs », « Accueil et surveillance » et « Camp de jour », en 2018 : 190 000 $;

Art Neuf inc. - Programmes « Activités de loisirs » et « Camp de jour », en 2018 : 62 000 $;

inc. - Programmes « Activités de loisirs » et « Camp de jour », en 2018 : 62 000 $; YMCA du Parc - Programme « Bain libre », en 2018 : 58 000 $;

Centre Père Sablon - Projet « Gymnastique Élite », en 2018 : 33 200 $;

Les Amis du Champ des Possibles - Du 6 février au 31 décembre 2018 : 20 000 $;

du Champ des Possibles - Du 6 février au 31 décembre 2018 : 20 000 $; Centre Le Beau voyage - Animation et surveillance du JM Court, en 2018 : 18 000 $;

voyage - Animation et surveillance du JM Court, en 2018 : 18 000 $; Maison de l'amitié de Montréal - Duluth en'Arts (activités culturelles, été 2018) : 11 500 $;

l'amitié de Montréal - Duluth en'Arts (activités culturelles, été 2018) : 11 500 $; Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise (SPDTQ-Espace Trad) - Les Veillées du Plateau estivales, rue Prince-Arthur : 7 000 $;

Mission communautaire Mile-End - Paniers et repas de Noël et cadeaux en soins spéciaux : 500 $;

Communauté des catholiques portugais - Fête de Noël offerte à des familles démunies : 500 $;

Fabrique de la paroisse Saint-Stanislas-de-Kostka - Paniers de Noël : 500 $.

Dépôt de la liste des contrats 2017

Conformément à l'article 477.6 de la Loi sur les cités et les villes, la liste des contrats de plus 2 000 $ totalisant une dépense de plus de 25 000 $ avec un même cocontractant pour l'année 2017 a été déposée au conseil. Celle-ci peut être consultée en ligne à la section Documents financiers à ville.montreal.qc.ca/plateau.

Modification du Règlement d'urbanisme

Le conseil a adopté le second projet du règlement 01-277-81 qui modifie le Règlement d'urbanisme du Plateau (01-277) afin d'harmoniser les usages autorisés au 5445 de l'avenue De Gaspé avec les autres mégastructures, et ce, pour y privilégier la présence d'usages artistiques.

PIIA - Approbation des plans de l'édicule du métro Mont-Royal

Le conseil a approuvé les plans du projet de construction du nouvel édicule du métro Mont-Royal, d'allure architecturale contemporaine, accessible universellement, muni d'une toiture végétale, et dont le parti architectural valorise la transparence et l'intégration à la place Gérald-Godin.

Les plans des projets suivants ont aussi été approuvés conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :

2150, rue Rachel Est : construction d'un immeuble de trois étages avec commerce au rez-de-chaussée, quatre logements, mezzanine et terrasse au toit;

4706, rue Saint-André : construction d'un bâtiment unifamilial de deux étages avec mezzanine.

Dépôt du bilan annuel 2017 sur l'utilisation de pesticides

Conformément au Règlement sur l'utilisation des pesticides, le conseil a déposé son bilan 2017. L'arrondissement continue ainsi de privilégier l'approche de lutte intégrée dans ses interventions : en utilisant des moyens mécaniques et des insectes prédateurs; en ayant recours à des biopesticides à faible impact à certains endroits, quand la situation perdure; en concentrant ses efforts à choisir des végétaux qui conviennent aux conditions existantes; en maintenant un sol vivant et en santé et en créant une biodiversité sur son territoire.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 12:46 et diffusé par :