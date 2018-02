Plus de 32 millions de dollars pour la création de pôles régionaux d'innovation - Mise en place d'un pôle régional d'innovation en Côte-Nord







QUÉBEC, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de dollars pour soutenir la création et la mise en oeuvre de 18 pôles régionaux d'innovation et d'un réseau national dans le cadre du futur Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022, qui sera annoncé prochainement. Le mandat de constituer le réseau national de pôles régionaux d'innovation est confié au DigiHub de Shawinigan.

Un appel de projets pour la création de pôles régionaux d'innovation est en cours. Les organisations socio-économiques de la Côte-Nord ont jusqu'au 30 avril 2018 pour se concerter et soumettre leurs propositions.

Les pôles régionaux d'innovation constitueront des lieux de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques. Ils permettront également d'orienter les entrepreneurs actuels, ou en devenir, vers des services d'accompagnement spécialisés ou encore de les aider à saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux existants. Le gouvernement du Québec consacrera un maximum de 400 000 $ par année par pôle régional pour un investissement total de 28,8 millions de dollars sur quatre ans.

Le ministre responsable de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, se réjouit des retombées de cette mesure pour la région de la Côte-Nord.

Citations :

« Le futur pôle régional d'innovation constituera une véritable constellation d'intervenants chevronnés au service des entrepreneurs de la Côte-Nord. Cela permettra de les orienter vers des services d'accompagnement spécialisés, de leur offrir de tels services ou de les aider à saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux. C'est une initiative très prometteuse pour nos entrepreneurs et pour l'essor de l'entrepreneuriat dans notre région. »

Pierre Arcand, ministre responsable de la Côte-Nord

« L'entrepreneuriat constitue une priorité pour le gouvernement du Québec et l'un des piliers de sa vision du développement économique, comme le manufacturier innovant et l'exportation. Avec cette annonce, nous proposons un nouveau modèle pour l'encourager et pour favoriser la rétention et l'attraction des jeunes dans toutes nos régions. Les pôles régionaux d'innovation inciteront le partage d'idées et stimuleront la collaboration dans les écosystèmes entrepreneuriaux régionaux en favorisant la concertation des acteurs existants. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Les pôles régionaux d'innovation se trouveront dans les 17 régions du Québec et aux Îles-de-la-Madeleine.

Ils collaboreront avec les divers partenaires, notamment les organismes de soutien à l'entrepreneuriat, les accélérateurs et les incubateurs, les entreprises, les startups , les créneaux et pôles d'excellence, les universités et les collèges, les centres collégiaux de transfert de technologie, les membres de QuébecInnove ainsi que les partenaires gouvernementaux.

, les créneaux et pôles d'excellence, les universités et les collèges, les centres collégiaux de transfert de technologie, les membres de QuébecInnove ainsi que les partenaires gouvernementaux. Afin de susciter le partage et la créativité, les pôles régionaux d'innovation pourront mettre à la disposition des entrepreneurs des espaces de travail partagés et leur donner accès à des infrastructures de recherche déjà existantes, à des activités de réseautage ou à toutes autres activités pertinentes.

Les technologies numériques joueront un rôle central dans les communications et la mise en réseau des différents acteurs des pôles régionaux d'innovation.

Liens connexes :

Pour connaître les modalités de l'appel de projets pour la création de pôles régionaux d'innovation au Québec, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/polesinnovation.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/362721?trk=tyah&trkInfo=tarId:1415637203135,tas:Minist%C3%A8re%20de%20l'%C3%89conomie,idx:1-1-1

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 12:46 et diffusé par :