Scarlett James apporte l'art du burlesque à Dubaï







MONTRÉAL, 06 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'artiste montréalaise Scarlett James, parmi les plus grandes étoiles du burlesque, a été invitée à présenter un spectacle aux Émirats arabes unis pour célébrer le Nouvel An chinois. Le spectacle aura comme thème Une nuit à Shanghai et aura lieu au Buddha Bar de l'hôtel Grosvenor House à Dubaï, un hôtel qui a la cote auprès de célébrités telles qu'Elton John, Adrien Brody et le chef cuisinier Gary Rhodes. L'illustre chanteuse de jazz chinoise Amy ainsi que la DJ internationale Blue Ivy agrémenteront la soirée.



Le Buddha Bar de Dubaï, descendant de l'original, situé dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, fait partie des meilleurs établissements de la ville dans sa catégorie. Se dressant majestueusement au coeur du quartier de la marina, il abrite à la fois un magnifique restaurant et un bar servant des cocktails raffinés et les plus grands champagnes, le tout dominé par une statue dorée du célèbre Bouddha de quatre mètres de haut et un mur de verre s'élevant à 20 mètres qui offre une vue à couper le souffle sur la ville.

«?Dans les années 1930, Shanghai incarnait ce côté intrigant, mystérieux, exotique et romantique qu'avait l'Asie, et on en voit encore des traces aujourd'hui, explique Scarlett James. De nombreux artistes y ont trouvé leur inspiration, notamment Orson Welles et Rita Hayworth, qui ont eux-mêmes exercé une grande influence sur mon travail. C'est vraiment un privilège de pouvoir présenter l'art du burlesque sous ce thème à Dubaï.?»

Scarlett James est l'artiste burlesque par excellence. Elle tire son inspiration des vedettes et de la culture d'antan tout en cherchant constamment à perfectionner son art. Son livre Burlesque : l'art et le jeu de la séduction, coécrit avec l'historien Michel Grondin, est devenu une référence dans le domaine du burlesque. Scarlett James est aussi productrice du spectacle Scarlett Grande Revue, un spectacle burlesque grandiose à Montréal. On pourra y assister au Club Soda le 28 avril 2018 afin d'y célébrer son 10e anniversaire de carrière.

Scarlett James a été mise en candidature au prix Arista de jeune leader international du Québec décerné par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Elle s'est aussi classée parmi les vingt personnes les mieux habillées de Montréal.

Scarlett James se produira à Dubaï du 16 au 22 février 2018.

Sources : Buddha Bar de Dubaï, www.scarlettjames.com Relations avec les médias : Leeja Murphy, Agence Pink leeja@agencepink.com 514 213-0045

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 13:03 et diffusé par :