Journées de la persévérance scolaire - Soyez un + dans la réussite des jeunes !







QUÉBEC, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Il reste moins d'une semaine avant la tenue des Journées de la persévérance scolaire! La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à souligner l'importance de ces Journées de mobilisation pour la réussite éducative des jeunes qui ont lieu depuis maintenant 11 ans.

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 12 au 16 février. Il s'agit d'une belle occasion de dire à nos jeunes, encore une fois : « Bravo! ». À la maison, à l'école ou dans la communauté, la persévérance scolaire implique de multiples acteurs et ces journées mettent en lumière ces gestes de soutien des uns et des autres : « Je tiens à remercier ceux et celles qui soutiennent et encouragent nos jeunes chaque jour, qui se dévouent auprès d'eux et qui favorisent leur persévérance », affirme la présidente de la FCPQ, madame Corinne Payne.

Cette dernière rappelle que les parents jouent un rôle important dans la persévérance scolaire de leur jeune. Souvent, il ne suffit qu'un mot d'encouragement ou un geste de soutien peut faire toute la différence dans le parcours scolaire de nos enfants. « Demander à nos enfants comment s'est déroulé leur journée peut faire toute la différence. En tant que parents, nous avons la responsabilité de soutenir, aider et accompagner nos enfants », soutient Corinne Payne.

De nombreuses activités se dérouleront au cours des prochains jours partout au Québec. Consultez le site des Journées de la persévérance scolaire, à l'adresse http://jps2017.perseverancescolaire.com/, pour en apprendre davantage!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

