ZTE dévoile E2E, première solution mondiale de découpage des réseaux 5G







En tête du nouveau mode opératoire pour l'extraction de tranches d'information

SHENZHEN, Chine, 6 février 2018 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de télécommunications, de solutions d'entreprise et de technologie grand public pour l'internet mobile, a révélé aujourd'hui son E2E, première solution mondiale de découpage des réseaux 5G en tranches.

Cette parution va faire progresser vers un nouveau niveau la maturité technique du système commercial en 5G et poser une assise solide pour un nouveau mode d'exploitation en tranches des réseaux 5G. Il édifiera une capacité de tranche de réseau en tant que service conduisant à une innovation dans les applications 5G pour le marché vertical.

La portée des services du 5G, constituant une technologie et infrastructure clé d'activation, s'est étendue depuis les communications purement mobiles jusqu'aux connexions ubiquistes et applications de scénarios divers. Le réseau du 5G devrait prendre en charge ces cas de figure avec divers contrats de niveau de service. Différents modèles d'entreprise peuvent coexister sur une architecture unifiée de réseau 5G.

La solution 5G E2E de tranches de réseau est la clé pour un réseau 5G venant en appui à la transformation numérique de l'industrie. Elle permet d'attribuer de façon flexible la ressource d'un réseau flexible à de multiples tranches virtualisées de réseau et ainsi adapter les besoins de divers services d'entreprise, comme la supervision de procédés industriels, la conduite autonome, les réseaux électriques intelligents, ou encore la télémédicine.

Avec des caractéristiques essentielles d'« agilité, intelligence et ouverture, » ZTE offre une solution de bout en bout de tranches de réseaux entièrement basées dans le nuage pour réseaux 5G d'accès radioélectrique (RAN), centraux et supports. Elle repose sur une architecture de micro-services de pointe dans le secteur et effectue une convergence entre une interface aérienne unifiée, le réseau central virtuel et le réseau support défini par logiciel (SDN).

La solution 5G E2E de ZTE pour tranche de réseau prend également en charge la gestion de bout en bout de cycle de vie de tranches de réseau grâce à son système intelligent d'exploitation et d'orchestration. Orientée sur les besoins en service, elle peut également prendre en charge la personnalisation sur demande de tranches de réseaux et le dimensionnement en temps réel. Cette solution incorpore en outre un moteur de stratégie activé par IA, servant à améliorer de façon continue des capacités d'exploitation intelligente et d'assurance de services sur réseau 5G.

« Pionnier mondial du 5G, ZTE continue à innover dans ce domaine. La parution de la solution 5G E2E pour tranches de réseaux est un jalon essentiel pour la commercialisation du 5G. Non seulement ceci représente une méthode de pointe dans l'industrie pour la mise en oeuvre de tranches de réseaux, mais encore elle transforme ces tranches de réseaux en produits opérationnels de valeur pour le marché vertical pour lequel ce mode d'exploitation du réseau 5G en tranches inaugure une ère nouvelle, » a fait remarquer You Yan, vice-président de ZTE. « ZTE s'attache fermement à la promotion d'intégration intersectorielle du 5G et du marché vertical en stimulant d'immenses innovations dans les applications pour effectuer une combinaison idéale des valeurs socioéconomiques du 5G et édifier un écosystème de l'économie numérique. »

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients des pouvoirs publics. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée en bourse à Hong Kong et Shenzhen (code d'action H : 0763.HK / code d'action A :000063.SZ), les produits et services de ZTE se vendent auprès de plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de ses recettes annuelles à la recherche - développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale des entreprises, et elle est membre du Pacte mondial de l'ONU. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.zte.com.cn.

Relations avec les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

tél. : +86-755-2677-5189

courriel : ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 11:52 et diffusé par :