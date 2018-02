Invitation aux médias - Signature d'une entente-cadre nationale pour optimiser la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées







QUÉBEC, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à la signature de l'Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, de la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, du ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, du président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers, Me Louis Morisset, du président par intérim de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, M. Camil Picard, et du curateur public du Québec, Me Normand Jutras.

DATE : 7 février 2018



HEURE : 14 h 15



LIEU : Restaurant Le Parlementaire

de l'Assemblée nationale

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Entrée des visiteurs - Porte 3

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou à accreditations@assnat.qc.ca avant de se présenter à l'Assemblée nationale.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 12:00 et diffusé par :