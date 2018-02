Ouverture des inscriptions pour le 2nd Prix HBM de l'Innovation en gestion de projets alors que la valeur monétaire des prix et les catégories se développent







Al Tayer : deux prix, à savoir le prix de la Recherche en pratiques innovantes de gestion de projets et celui de l'Utilisation innovante des pratiques de gestion de projets (catégorie Académique)

La Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï a annoncé l'ajout d'une nouvelle catégorie ainsi qu'une hausse de la valeur monétaire du Prix Hamdan bin Mohammed de l'Innovation en gestion de projets. Cette hausse sera valable dès la seconde édition du prix, suite à l'immense réussite et à la très grande participation mondiale lors de son inauguration.

SE Mattar Al Tayer, directeur général et président du Conseil des administrateurs de la Roads and Transport Authority (RTA) et Président du Conseil d'administration du Prix HBM de l'Innovation en gestion de projets, a déclaré : « La valeur monétaire du prix augmenterait de 29 %, équivalant à 2,6 MILLIONS AED (710 000 USD). Une catégorie Académique a été ajoutée, comprenant deux prix, à savoir le prix de la Recherche en pratiques innovantes de gestion de projets et celui de l'Utilisation innovante des pratiques de gestion de projets (catégorie Prix), afin de motiver étudiants, académiciens et chercheurs. Les lauréats du Prix seront récompensés lors du 5e Dubai International Project Management Forum (DIPMF) planifié pour décembre 2018.

L'enregistrement des nominations pour le 2nd Prix HBM de l'Innovation en gestion de projets via le site Web (http://www.hbmaipm.com) est ouvert du 5 février au 30 juin 2018.

Mme Laila Faridoon, membre du Conseil d'administration et secrétaire générale du Prix HBM de l'Innovation en gestion de projets, a déclaré : « La catégorie Académique ajoutée comprend le prix de la Recherche en pratiques innovantes de gestion de projets avec une valeur monétaire de 40 000 USD destinée à encourager la recherche en gestion de projets, et à récompenser les chercheurs engagés dans le développement de nouveaux principes et théories de gestion de projets. Cela inclut aussi le prix de l'Utilisation innovante des pratiques de gestion de projets (catégorie Académique) avec une valeur monétaire identique de 40 000 USD. Ce Prix vise à encourager l'adoption de principes de gestion de projets académiques en ouvrant de nouveaux horizons pour le prix, et en attirant de nouvelles idées innovantes afin de soutenir les objectifs du Prix. »

« La valeur monétaire des prix individuels a augmenté, passant de 30 000 à 50 000 USD pour les lauréats des catégories Chef de projet innovant, et PMO le plus innovant. La valeur du prix de la catégorie Équipe créative a doublé, pour passer de 40 000 à 80 000 USD. En ce qui concerne la catégorie Entreprise, la valeur monétaire totale de 450 000 USD comprend trois Prix : le prix de l'Idée innovante en gestion de projets (100 000 USD), le prix de l'Idée innovante en gestion de programmes et le prix de l'Idée innovante en gestion de portefeuilles (200 000 USD) », a ajouté Mme Faridoon.

Le Prix comprend une série de conditions et règles générales que les candidats doivent accepter. Celles-ci peuvent être consultées sur le site Web (http://www.hbmaipm.com).

