En mettant l'accent sur des solutions 5G de bout en bout, ZTE affirme son leadership dans le secteur, à l'aube de la commercialisation de la 5G

SHENZHEN, Chine, 6 février 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et au grand public destinées à l'Internet mobile, a identifié très tôt les possibilités qu'offre la 5G et la pertinence d'une stratégie la concernant, alors que s'avance le déploiement commercial des réseaux mobiles de cinquième génération, communément appelés 5G.

En mettant l'accent sur des solutions 5G de bout en bout, la société a fait son possible en matière de formulation des normes, de recherche et de développement et de validation des technologies 5G, en vue d'asseoir son leadership dans les technologies de base, la commercialisation et les économies d'échelle pour la prochaine génération de réseaux mobiles.

Poser sans cesse les jalons dans le secteur grâce à des technologies 5G d'avant-garde

ZTE parie beaucoup sur la 5G en s'en donnant les moyens, grâce à une équipe de plus de 4 500 talents en matière de high-tech se consacrant à la recherche 5G et un investissement annuel de trois milliards de yuans.

Outre que la société joue un rôle de premier plan dans la promotion d'une technologie d'entrées et de sorties multiples (MIMO) massives, essentielle pour améliorer de façon notable l'efficacité du spectre, étendre la capacité du réseau et la couverture 5G, ZTE a la première appliqué la technologie 5G sur un réseau 4G, permettant son déploiement commercial en avance sur la date prévue et de multiplier par huit l'efficacité du spectre du réseau 4G.

Les premières initiatives ont permis aux opérateurs et aux utilisateurs de profiter de la technologie 5G, tout en accélérant les déploiements des MIMO massives dans un contexte d'innovation et de propositions technologiques permanentes, en incluant les résultats des essais de données par rapport aux normes 5G.

Pour satisfaire aux exigences d'un accès massif au réseau via les réseaux 5G, un accès multiple non orthogonal (NOMA) à l'échelle du secteur a été proposé ; et c'est la solution d'accès partagé multiutilisateurs (MUSA) proposée par ZTE qui a été retenue. La solution permet au système d'encaisser trois à six fois le nombre d'accès utilisateurs sur les mêmes ressources de fréquence temporelle, permettant une programmation totalement exempte de conflit et une réduction considérable de la consommation d'énergie des terminaux.

Lors de la deuxième phase des essais 5G en Chine, la technologie MUSA a atteint une performance de 90 millions de connexions/MHz/heure, dépassant largement la norme définie par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Du fait de l'originalité de la toute dernière technologie MUSA, ZTE, en tant que précurseur, a piloté l'adoption du NOMA par le groupe de travail 1 pour 3GPP RAN - le groupe en charge de la spécification de la couche physique de l'interface radio (couche radio 1) pour la 5G New Radio (NR) -, établissant les normes industrielles.

En parallèle, grâce à de fortes capacités en matière de conception et d'élaboration de puces, ZTE a lancé l'unité de bande de base de nouvelle génération la plus performante du secteur, reposant sur une puce à bande de base de traitement vectoriel haute performance conçue en interne, suivie de l'élaboration de l'unité d'antenne active 5G la plus petite et légère du secteur, reposant sur une puce IF numérique hautement intégrée.

Lors de la première et de la deuxième phase d'essais 5G en Chine, la station de base 5G de ZTE a non seulement satisfait aux exigences de base, mais elle a également réussi l'essai de terrain à haute fréquence de 26 GHz, obtenant des rendements à vide remarquables. ZTE a lancé aujourd'hui la troisième phase d'essais 5G en Chine, avec toute une gamme de produits 5G et a finalisé le déploiement d'équipements sur le marché et les versions de correction de bout en bout des solutions commerciales.

Être les premiers à commercialiser la 5G et constituer un portefeuille mondial en accédant aux marchés haut de gamme

Sur la base de ses nombreuses innovations 5G, plusieurs des principaux opérateurs de réseaux mobiles au monde ont choisi de s'associer à ZTE.

En 2017, ZTE s'est associé à plus de 20 des principaux opérateurs mondiaux de réseaux mobiles pour collaborer sur la 5G, dont l'ouverture de la première station de base pré-commerciale 5G en Chine avec China Mobile, le lancement du premier essai 5G sur le terrain avec le japonais SoftBank et la construction du premier réseau pré-commercial 5G d'Europe, entre autres.

Les opérateurs se mettent en rang pour collaborer avec ZTE en vue de commercialiser la 5G, notamment pour concevoir la stratégie et procéder à des essais sur le terrain. À titre d'exemple, Telefónica et ZTE ont procédé à des essais d'architecture réseau 5G et de capacité de charge et valideront plus avant les solutions 5G de bout en bout. Orange prévoit, courant 2018, d'effectuer en Europe un essai d'architecture réseau 5G indépendant et multisites avec ZTE. China Mobile et ZTE ont construit un réseau expérimental reflétant fidèlement le cadre réel de la 5G dans la province de Guangzhou, afin de valider la capacité de réseau continu de la 5G, et prévoient d'augmenter l'échelle du réseau expérimental pour couvrir une grande partie de la province en 2018. Lors du premier essai pré-commercial de la 5G, réalisé à Xiongan et à Suzhou, China Telecom a choisi ZTE pour étudier des applications innovantes dans les segments verticaux du secteur. En outre, le premier site d'essai en espace ouvert pour la 5G NR, construit par China Unicom et ZTE, a également procédé à des vérifications en service, atteignant un taux de pointe de 2 Gb/s pour une seule UE.

En novembre 2017, ZTE s'est associé à Qualcomm et à China Mobile pour procéder ensemble au premier système d'essai de bout en bout au monde, reposant sur la norme 3GPP R15, en tirant pleinement parti de la très haute bande passante et des capacités de délai d'attente nul du réseau 5G.

ZTE a déjà lancé une série de produits pour des applications commerciales de la 5G, dont une série d'équipements d'accès 5G, des solutions diversifiées d'appui 5G, un réseau de base 5G souple et efficace, parmi d'autres produits couvrant les bandes de fréquences aiguës et graves, préparant ainsi pleinement les opérateurs dont l'objectif est d'atteindre un déploiement commercial à grande échelle de la 5G en 2019.

Créer le réseau commercial le plus concurrentiel en bénéficiant des principales économies d'échelle de la 5G

L'objectif de tous les gouvernements et des opérateurs, en l'état actuel, est globalement d'avoir la 5G à des fins commerciales d'ici 2020. Le gouvernement chinois prévoit de mettre en place le plus grand réseau commercial 5G au monde d'ici là. En prévision des avantages économiques pouvant être escomptés du déploiement à grande échelle de la 5G en Chine, ZTE entend accélérer l'allure pour que ses produits d'infrastructure 5G arrivent rapidement à maturité et pour que leur évolutivité soit très grande, afin de fournir aux opérateurs du monde entier le réseau commercial 5G le plus concurrentiel, tout en assumant un rôle de leader en termes d'économies d'échelle.

À l'ère de la 5G, le duplex à répartition dans le temps ou DRT jouera un rôle encore plus important dans le nouveau spectre 5G. Tirant parti des technologies DRT de pointe, ZTE fournit des solutions 5G toutes lignes, souples et à cas de figure multiples, toutes développées grâce à la grande expérience de la société en matière de développement de produits et d'exploitation de réseaux. Son acheminement DRT, pendant plusieurs années de suite, a représenté le tiers du total mondial. ZTE entend pleinement tirer parti des atouts développés à l'époque de la 4G, pour poser une fondation solide et à la pointe du secteur, en vue d'un usage commercial avancé et d'un bon rapport économique de la 5G.

Le plus grand réseau commercial 5G de Chine devrait permettre des économies d'échelle et offrir aux opérateurs des avantages en termes d'expérience et de coûts.

À l'heure actuelle, les solutions de la gamme 5G de ZTE répondent de façon souple aux différents cas de figure et constituent le déploiement réseau le plus rentable. Le rôle de premier plan de ZTE est plébiscité par Ovum, le célèbre cabinet de conseil. Selon son dernier rapport, concernant six gammes de produits 5G - technologies MIMO massives, stations de base de la gamme 5G, acheminement 5G, backhaul/fronthaul, réseaux et terminaux 5G de base -, ZTE fait partie des deux seuls fournisseurs au monde à pouvoir proposer des solutions 5G intégrales de bout en bout, grâce à des connaissances exhaustives et approfondies des exigences de chacun des aspects d'un réseau 5G.

Tablant sur le leadership de ZTE dans les trois éléments clés de la technologie 5G - commercialisation, économies d'échelle et innovation dans les technologies de base -, le fournisseur international en télécommunications prévoit de maintenir sa position de leader dans l'ère de la 5G, en promouvant la commercialisation des technologies 5G à l'échelle mondiale.

