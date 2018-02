Enerkem conclut sa plus grande ronde de financement avec 280 millions $ CA en nouveau capital







BlackRock et le conglomérat chinois Sinobioway Group se joignent aux investisseurs d'Enerkem

MONTRÉAL, le 6 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Enerkem inc. (www.enerkem.com), chef de file mondial en production de biocarburants et de produits chimiques renouvelables à partir de matières résiduelles, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une ronde d'investissement de 280 millions $ CA, son plus important financement à ce jour. Outre les nouveaux investisseurs BlackRock et Sinobioway, des investisseurs existants ont également participé à ce financement.

« Nous sommes très heureux d'accueillir ces nouveaux investisseurs et de bénéficier également du soutien de nos investisseurs de longue date, a déclaré Vincent Chornet, président et chef de la direction d'Enerkem. Ce nouveau financement majeur nous permettra d'accélérer notre croissance et de continuer à renforcer le développement et la mise en oeuvre de projets. Maintenant que nous avons lancé en première mondiale la production de bioéthanol à échelle commerciale à Edmonton, nous pouvons concentrer nos efforts à bâtir une économie circulaire forte pour les collectivités à travers le monde, en déployant de nouvelles installations qui répondent aux défis pressants liés à la gestion des matières résiduelles et à la mobilité durable. »

« BlackRock est heureuse de se joindre au groupe d'investisseurs au nom de nos clients, et de compter parmi ceux qui faciliteront le lancement d'usines novatrices de transformation de matières résiduelles en biocarburants à l'échelle mondiale », a déclaré David Trucano, gestionnaire de portefeuille, Équipe mondiale du crédit de BlackRock, qui investit via une débenture de premier rang.

Les investisseurs actuels d'Enerkem incluent Rho Ventures, Braemar Energy Ventures, Waste Management du Canada, Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Cycle Capital, Fondaction, The Westly Group et la Banque Nationale du Canada.

BlackRock est un leader mondial en gestion d'actifs, gérant près de six billions de dollars en actifs pour le compte d'investisseurs à travers le monde. Elle exerce ses activités à l'échelle mondiale avec 70 bureaux dans 30 pays et des clients dans une centaine de pays.

Sinobioway est une entreprise chinoise de premier plan engagée dans la bioéconomie. Ce groupe industriel, affilié à l'Université de Pékin, investit principalement dans les domaines de la bioénergie, de la protection bioenvironnementale, de la biomédecine, de la bioagriculture, des bioservices, de la biofabrication et de la biointelligence.

La Financière Banque Nationale inc. et Scotia Capitaux Inc. ont agi à titre de conseillers financiers pour Enerkem.

À propos d'Enerkem

Enerkem produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. Sa technologie de rupture exclusive lui permet de convertir les matières résiduelles urbaines non recyclables et non compostables en méthanol, en éthanol ainsi qu'en d'autres produits chimiques largement utilisés. Enerkem, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), exploite une usine commerciale à pleine échelle en Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation au Québec. Les installations d'Enerkem sont construites à partir de systèmes préfabriqués basés sur l'infrastructure modulaire de l'entreprise qui peut être déployée à l'échelle mondiale. La technologie d'Enerkem est un exemple probant de la façon dont une véritable économie circulaire peut être réalisée, en contribuant à la diversification du portefeuille énergétique et à la fabrication de produits courants plus écologiques tout en offrant une solution de rechange intelligente et durable à l'enfouissement et à l'incinération.

www.enerkem.com/fr/

SOURCE Enerkem Inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 11:00 et diffusé par :