Cinq façons simples pour les entreprises de conserver une longueur d'avance en 2018

Gérer le travail et les ressources pour rester sur sa lancée dans un contexte d'innovation technologique sans précédent

AUSTIN, Texas, 6 février 2018 /PRNewswire/ -- La cadence des innovations observée en 2017 se poursuit au même rythme en 2018. Les entreprises doivent rester vigilantes et réactives. Voici cinq façons simples de gérer le travail et les ressources pour transformer ses activités et créer de la valeur stratégique.

1. Soyez Lean

Adoptez les principes Lean dans votre vie professionnelle. Les entreprises Lean cherchent constamment à s'améliorer, donnant les moyens aux équipes qu'elles ont constituées d'offrir toujours plus de valeur aux clients. Elles observent les flux de travail et canalisent les projets en cours pour identifier les goulets d'étranglement majeurs en matière de ressources, concentrer les efforts sur les résultats stratégiques et faire évoluer les processus pour créer plus de valeur, plus vite. « L'adoption des principes Lean peut rendre l'organisation plus appliquée, réactive et efficace », a déclaré Jon Terry, évangéliste en chef de Planview en matière de stratégie Lean-Agile. « Mais pour obtenir ces avantages, les entreprises doivent voir au-delà des tableurs et se doter d'outils de collaboration plus efficaces. »

2. En faire davantage

Selon la Harvard Business Review, « On fait souvent un usage stérile des ressources...Seuls 20 pour cent des managers affirment que leur entreprise oriente comme il faut les employés vers les priorités stratégiques. » La visibilité est requise, tant pour les initiatives hautement prioritaires et l'appui aux projets, que pour le travail quotidien nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Avoir une vue d'ensemble de ce travail vous permet de concentrer les ressources sur ce qu'il y a de plus prioritaire. Votre réussite se mesure à la façon dont vous facilitez la tâche aux autres pour qu'ils obtiennent les bons résultats.

3. Faire place pour ouvrir la voie à une véritable transformation numérique

Une approche stratégique pour gérer les applications métier globales, peut offrir de la visibilité et réduire les doublons, rationaliser les processus à l'échelle de l'entreprise et atténuer les risques techniques globaux. Rapprochez-vous de l'informatique en envisageant vos applications métier comme des « ressources ». Puis gérez-les en les comparant au « travail » concret pour veiller à ce que mettiez en oeuvre des initiatives et que vous ne le dérégliez pas.

4. Faire le lien avec ce qui compte

Comprendre l'interdépendance des projets, des produits, des services et des applications est essentiel pour vaincre la concurrence. Réunissez l'informatique, le développement de produits et les services professionnels pour voir les liens et détecter les risques potentiels et les perspectives possibles.

5. Planifier sa réussite

Selon une étude d'IDG Research Services, 85 pour cent des directeurs des systèmes d'information et des responsables informatiques, ont déclaré que leur structure s'écarte plusieurs fois par an du plan annuel approuvé, pour satisfaire les nouvelles demandes formulées en interne et en externe. Toutefois, le tiers de ces services informatiques sont toujours tenus d'atteindre les objectifs et évalués à l'aune du plan annuel, indépendamment des exigences supplémentaires. Passez plutôt à la planification continue pour vous adapter et agir en fonction des nouvelles informations.

Suivez ces étapes pour établir les priorités, aller de l'avant et, tout simplement, faire en sorte que le travail soit fait. Poursuivez dans cette voie grâce au livre blanc pour gérer le travail et les ressources et connaître la réussite bien au-delà de 2018.

