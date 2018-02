L'Université Duke Kunshan reçoit des demandes d'admission de plus de 80 pays et régions







KUNSHAN, Chine, le 6 février 2018 /CNW/ - L'Université Duke Kunshan, une coentreprise établie par l'Université Duke aux États-Unis et l'Université de Wuhan en Chine, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu de plus de 80 pays et régions des demandes d'admission à son programme inaugural de premier cycle.

En plus des demandes dont la majorité proviennent de la Chine et des États-Unis, l'Université Duke Kunshan indique que son programme d'études de premier cycle a suscité l'intérêt des étudiants autour du globe, les demandes provenant des pays et régions aussi divers que le Canada, la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Russie, le Kazakhstan, le Nigeria, la Serbie et bien autres encore.

L'Université Duke Kunshan a été fondée en 2013 pour offrir des programmes de maîtrise en gestion, santé mondiale, physique médicale et politique environnementale. L'Université Duke est la seule parmi les dix premières universités aux États-Unis à établir un établissement en coentreprise en Chine.

En août 2018, l'Université Duke Kunshan accueillera sa toute première cohorte, soit 175 étudiants de la Chine continentale et au moins 50 d'outre-mer, la promotion de premier cycle horizon 2022.

Au terme de leurs études à l'Université Duke Kunshan, les étudiants se verront décerner un diplôme de l'Université Duke des États-Unis et se joindront au réseau mondial des anciens de Duke, qui compte plus de 170 000 membres. Les finissants recevront également un diplôme de l'Université Duke Kunshan, sanctionné en Chine, ce qui leur ouvrira des perspectives de carrière en Chine.

Selon Denis Simon, vice-chancelier exécutif de l'Université Duke Kunshan et expert des relations scientifiques et technologiques entre les Etats-Unis et la Chine, « ces jeunes étudiants apprendront de nouvelles langues, feront une expérience interculturelle enrichissante et auront pour pairs des gens d'horizons intellectuels différents. Ils auront également pour acquis l'expérience des deux plus grandes économies du monde, tout en faisant partie du réseau d'enthousiastes hautement connectés que sont les anciens de Duke. »

« Dans quatre ans, les diplômés s'en iront d'ici capables non seulement de trouver de bons emplois, mais aussi de définir et de créer les emplois les plus avant-gardistes du 21e siècle », a ajouté Simon.

Le programme d'études de premier cycle de Duke Kunshan s'inspirera de la tradition des arts libéraux, les étudiants devant déclarer leur majeure avant la fin de leur deuxième année. Avant cela, et dans le souci de les inciter à explorer et à développer leurs centres d'intérêt personnels, ils choisissent des cours dans un certain nombre de disciplines.

Ce choix peut porter sur une grande variété de programmes d'études. De plus, les étudiants bénéficient d'un éventail de visites sur le terrain et ont la possibilité de participer à des stages enrichissants. Enfin, leur projet de travail signature les amènera à approfondir leurs connaissances spécialisées par la recherche et l'analyse de leurs résultats.

D'autre part, les étudiants auront également la possibilité d'observer des travaux de recherche scientifique et d'y participer, y compris des projets spécialisés menés par des professeurs et des chercheurs de l'établissement. À ce propos, l'Université Duke Kunshan a établi plusieurs centres de recherche internationaux englobant les sciences physiques appliquées et le génie, la santé mondiale, la recherche environnementale, le laboratoire informatique et la science des données, entre autres, qui seront ouverts aux étudiants de premier cycle.

SOURCE Duke Kunshan University

Communiqué envoyé le 6 février 2018 à 00:37 et diffusé par :