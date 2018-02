IBS Software signe un contrat pluriannuel avec Korean Air portant sur le lancement du système iCargo







IBS Software (IBS), le spécialiste des solutions informatiques destinées à l'industrie aéronautique, a signé un contrat de 7 ans avec Korean Air, une compagnie aérienne pionnière dans le secteur du fret aérien, pour gérer le système de fret de la compagnie.

Dans le cadre de ce contrat, IBS déploiera sa solution primée de gestion du fret, iCargo, pour gérer les fonctions commerciales du fret de bout en bout de Korean Air. Grâce à cette implémentation, Korean Air passera de son principal système existant et d'une multitude de systèmes satellitaires à une plate-forme de dernière génération entièrement intégrée. Le système iCargo réunira l'ensemble des activités commerciales de Korean Air - réservation, vente, gestion des activités des terminaux et comptabilité des recettes - dans une seule plate-forme intégrée. Cela permettra à Korean Air d'améliorer plusieurs capacités à valeur ajoutée dans divers domaines, tels que la gestion des recettes et du rendement, la gestion des produits, la surveillance et le contrôle en temps réel des expéditions, ainsi que des capacités technologiques avancées comme la mobilité d'entreprise, afin de faire monter ses activités et son exploitation du fret de plusieurs crans en termes d'efficacité. La plate-forme iCargo permettra également à Korean Air de s'aligner sur les normes et les meilleures pratiques axées sur l'industrie, telles qu'eAWB (lettre de transport aérien électronique) et CXML. Korean Air possède 161 avions et exploite des vols réguliers à destination de 123 villes réparties dans 43 pays du monde entier, dont 13 villes en Corée.

La solution iCargo hautement modulaire d'IBS prend en charge tous les besoins informatiques de la gestion du fret aérien dans une seule plate-forme entièrement intégrée et peut être personnalisée aux besoins et priorités spécifiques des clients. Capable de répondre aux besoins de tous les types d'opérations de fret - petite ou grande cargaison, fret combiné ou exclusif, transporteur à bas coûts (LCC) ou service complet -, iCargo gère les mouvements de fret de près de 30 grandes compagnies aériennes à l'échelle planétaire, ce qui en fait la première solution de gestion du fret dans le secteur du transport aérien. Lauréate de plusieurs prix de l'industrie, la solution iCargo a été choisie comme la solution « d'innovation de l'année 2015 en termes de produit d'une compagnie aérienne » par CAPA - Centre for Aviation.

Lors de signature du contrat à Séoul, Cho WonTae, président de Korean Air, a déclaré : « En choisissant iCargo comme plate-forme technologique, nous espérons mieux répondre aux exigences d'un environnement logistique en changement perpétuel et augmenter la valeur que nous offrons à nos clients ».

V K Mathews, président exécutif du groupe IBS, a déclaré : « Le fait d'être choisi comme partenaire de Korean Air, l'un des transporteurs de fret les plus respectés au monde, souligne la capacité d'IBS à construire et à fournir des solutions informatiques industrielles de pointe aux conglomérats mondiaux réputés pour leurs normes rigoureuses. IBS continue d'investir dans des atouts innovants destinés aux compagnies aériennes, afin d'offrir des avantages commerciaux exceptionnels et de s'assurer que ses clients conservent une longueur d'avance dans un environnement en évolution rapide qui change complètement la donne. Ce partenariat avec Korean Air témoigne également de notre engagement à l'égard du marché coréen et illustre notre présence croissante dans la région Asie-Pacifique ».

