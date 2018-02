PMQ fait renaitre de beaux souvenirs nostalgiques en présentant une exposition interactive intitulée « OLD TOWN WALKABOUT »







HONG KONG, 5 février 2018 /CNW/ - PMQ est fière de présenter une toute nouvelle exposition interactive intitulée « OLD TOWN WALKABOUT ». La nouvelle exposition vise à mettre en vedette sa relation avec l'ensemble de la collectivité et met l'accent sur les scènes et le quartier de la région Central et Sheung Wan dans les années 50 et 60. Les deux stands thématiques, intitulés Traditional Barber Stall (Fauteuil traditionnel du coiffeur) et Lion Dance Parade (Parade de la danse du Lion) ont été installés, tandis que le stand Time Warp (Figé dans le temps), une installation artistique « Trompe-l'oeil » sera présenté à partir de la mi-février. Les visiteurs peuvent remonter dans le bon vieux temps et se plonger dans les scènes, notamment le fauteuil traditionnel du coiffeur et la parade de la danse du Lion à l'aide d'accessoires nostalgiques. L'exposition se déroule actuellement jusqu'au 31 mars 2018 au PMQ et est ouverte de 7 h à 23 h tous les jours gratuitement.

Fauteuil traditionnel du coiffeur

Les fauteuils traditionnels du coiffeur sont progressivement remplacés par des fauteuils modernes de salon de coiffure. Cette exposition redonne vie au fauteuil traditionnel du coiffeur et permet aux visiteurs de faire un retour en arrière dans cette décennie.

Parade de la danse du Lion

Les visiteurs sont invités à vivre l'expérience d'une atmosphère festive en imitant la danse du Lion et du Grand Bouddha à l'aide d'accessoires.

Installation artistique « Trompe-l'oeil »

À l'aide de technique artistique trompe-l'oeil pour imiter les scènes de rue, les visiteurs, en visualisant à partir du balcon des anciens logements familiaux des services de police, pourront se plonger dans les scènes nostalgiques de l'ancienne région Central et Sheung Wan.

Souvenir nostalgique des poupées de papier

Fondamentalement, les jouets de papier étaient un passe-temps favori des enfants dans les familles ordinaires et demeurent encore l'un des jouets les plus traditionnels dans l'histoire de Hong Kong. Ces souvenirs nostalgiques de poupées de papier comprennent trois costumes différents qui reflètent le PMQ au cours des diverses époques de l'histoire de Hong Kong.

Détails de l'exposition

Elle se déroule maintenant jusqu'au 31 mars 2018, de 7 h à 23 h tous les jours au PMQ

Fauteuil traditionnel du coiffeur : véranda extérieure S506

Parade de la danse du Lion : véranda extérieure H502

Installation artistique « Trompe-l'oeil » : disponible à partir de la mi-février sur G/F

Admission gratuite

Détails pour recevoir un souvenir

À compter de la mi-février, les visiteurs d'outre-mer peuvent recevoir un ensemble-souvenir de poupées de papier en présentant un document de voyage valide à l'info centre du PMQ (SG01). En prenant des photos à l'exposition des stands du « Fauteuil traditionnel du coiffeur » et de la « Parade de la danse du Lion » et en les partageant sur toutes les plateformes de réseaux sociaux en apposant le mot-clic #OldTownWalkabout, les visiteurs d'outre-mer peuvent recevoir deux costumes traditionnels en papier aux stands Heritage PMQ(S508) et Taste Library(H504) respectivement pour profiter pleinement de ce jouet traditionnel. Ces souvenirs sont disponibles selon le principe du premier arrivé premier servi et jusqu'à épuisement des stocks.

