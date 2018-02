Le PMQ se remémore de bons souvenirs de l'ancien temps avec l'exposition interactive « PROMENADE DANS LA VIEILLE VILLE ».







HONG KONG, 6 février 2018 /PRNewswire/ -- Le PMQ est fier de présenter une toute nouvelle exposition interactive. Baptisée « PROMENADE DANS LA VIEILLE VILLE », la nouvelle exposition vise à souligner son lien avec la communauté tout entière et se focalise sur les scènes et le quartier Central et la zone de Sheung Wan dans les années 50 et 60. Deux stands thématiques, l'Étal traditionnel de coiffeur et la Parade de la danse du lion sont en train d'être installés tandis que l'installation d'art en trompe-l'oeil Faille temporelle sera présentée à partir de mi-février. Les visiteurs peuvent se replonger dans l'ancien temps et s'immerger dans des scènes comprenant l'étal traditionnel de coiffeur et la parade de la danse du lion en utilisant des accessoires nostalgiques. L'exposition est actuellement ouverte au PMQ jusqu'au 31 mars 2018 et ouverte gratuitement chaque jour entre 7h et 23h.

Étal traditionnel de coiffeur

Les étals traditionnels de coiffeur sont progressivement remplacés par des salons de coiffure modernes. Cette exposition ramène à la vie les étals traditionnels de coiffeur et permet aux visiteurs de se replonger au coeur de ces décennies.

Parade de la danse du lion

Les visiteurs sont invités à faire l'expérience de l'atmosphère festive en imitant la danse du lion et le grand Bouddha à l'aide des accessoires.

Installation d'art en trompe-l'oeil Faille temporelle

Utilisant la technique du trompe-l'oeil pour copier la vue de scènes de rue depuis un balcon de l'ancien Police Married Quarters (anciens logements pour policiers mariés), les visiteurs pourront s'immerger dans des scènes nostalgiques du passé des quartiers de Central et Sheung Wan.

Poupées-souvenirs nostalgiques en papier

Typiquement, les jouets en papier étaient le passe-temps commun préféré des enfants dans les familles ordinaires et restent l'un des jouets les plus consacrés dans l'histoire de Hong Kong. Ces poupées-souvenirs nostalgiques en papier ont trois costumes différents représentant le PMQ au travers de différentes époques de l'histoire de Hong Kong.

Détails de l'exposition

Ouverte actuellement jusqu'au 31 mars 2018 de 7h à 23h tous les jours au PMQ

Étal traditionnel de coiffeur : terrasse couverte extérieure S506

Parade de la danse du lion : terrasse couverte extérieure H502

Installation d'art en trompe-l'oeil Faille temporelle : ouverte à partir de mi-février au rez-de-chaussée

Entrée libre

Détails de récupération de souvenir

À partir de mi-février, les visiteurs étrangers pourront récupérer un kit de poupée-souvenir en papier en présentant un document de voyage valable au centre d'informations du PMQ (SG01). Les visiteurs étrangers pourront récupérer deux costumes nostalgiques en papier supplémentaires à l'Heritage PMQ (S508) et à la Taste Library (H504) respectivement pour parfaitement apprécier ce jouet classique. Ils devront pour cela prendre des photos aux stands d'exposition de l'Étal traditionnel de coiffeur et à la Parade de la danse du lion et partager les photos sur une plateforme de réseau social avec le mot-clé #OldTownWalkabout. Les souvenirs sont disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi dans la limite des stocks disponibles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/638372/Lion_Dance_Parade.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/638371/Traditional_Barber_Stall.jpg

Communiqué envoyé le 5 février 2018 à 23:58 et diffusé par :