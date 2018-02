Pratt & Whitney Canada signe des ententes de maintenance pour 51 GAP exploités par Qantas Airlines

CloudSense, société de logiciels de commerce spécifiques aux industries, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée visionnaire et placée tout à droite sur l'axe « exhaustivité de la vision » du quadrant Visionnaires, dans le « Magic Quadrant for...

Hard Rock International, propriétaire de l'une des marques les plus reconnaissables au monde, annonce que sa division d'iGaming a conclu un partenariat stratégique avec Gaming Innovation Group (GiG) pour créer un nouveau casino en ligne. « Hard...