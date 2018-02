D'autres travailleurs de l'hôtellerie se joignent à Unifor, et des votes additionnels sont prévus







TORONTO, le 5 févr. 2018 /CNW/ - À la suite de votes tenus à d'autres hôtels de Toronto et de Mississauga, 450 autres travailleurs de l'hôtellerie se sont joints à Unifor aujourd'hui, quittant ainsi le syndicat américain qui avait placé leur section locale sous tutelle.

« Lorsqu'ils ont eu le choix, ces travailleurs ont transmis un signal clair qu'ils souhaitent être membres d'un syndicat à l'écoute de leurs préoccupations et qui les traite avec respect, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Je suis touché qu'ils aient choisi Unifor. »

À l'intérieur d'une semaine, près de 800 travailleurs ont voté pour quitter le syndicat américain, UNITE HERE, afin de devenir membres de la nouvelle section locale 7575 d'Unifor, y compris ceux qui ont voté aujourd'hui à l'hôtel Delta de l'aéroport de Toronto. Les travailleurs des hôtels Doubletree Metropolitan et King Edward ont voté par une mince majorité pour rester membres du syndicat américain.

« Ces votes ont lieu pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits démocratiques de choisir. Le principe démocratique voulant que les membres définissent la voie pour leur syndicat est au coeur des principes d'Unifor », a déclaré Jerry Dias.

Des votes vont aussi avoir lieu mercredi aux hôtels Hilton du centre-ville, Toronto Don Valley, Sheraton de l'aéroport de Toronto et du Four Points de l'aéroport. Les résultats du vote la semaine dernière au Hyatt Regency au centre-ville de Toronto sont sous scellés en raison d'un litige avec UNITE HERE.

Les nouveaux membres de la section locale 7575 d'Unifor vont se joindre à plus de 19 000 travailleurs de l'hôtellerie et des jeux déjà membres du syndicat et à l'emploi d'hôtels et de casinos de toutes les principales chaînes hôtelières au Canada. Les votes pour quitter la section locale 75 du syndicat UNITE HERE ont commencé le 29 janvier quelques semaines après que le syndicat parent américain ait placé la section locale sous tutelle, en dépit de votes des membres tenus à répétition pour ne pas imposer cette tutelle. Le syndicat a aussi démis de leurs fonctions les dirigeants élus et saisi les biens de la section locale.

« En s'opposant à des dirigeants américains qui ne comprennent ou n'apprécient pas leurs préoccupations, ils contribuent à renforcer l'ensemble du mouvement syndical canadien », a affirmé Lis Pimentel, qui dirige les efforts d'adhésion des travailleurs de l'hôtellerie au sein d'Unifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

