Invitation - Dix-huit villes s'allient pour dégager des solutions concrètes à la congestion routière dans les Basses-Laurentides et à Laval







LAVAL, QC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Vous êtes convié à une conférence de presse lors de laquelle Marc Demers, maire de Laval, accompagné de Richard Perreault, maire de Blainville et préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, et de Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et préfet de la MRC de Deux-Montagnes, annoncera la démarche entreprise par Laval et les municipalités des Basses-Laurentides concernant les enjeux de congestion et de transport collectif. À cette occasion seront également présents les maires de Terrebonne, de Saint-Jérôme, le préfet maire de Mirabel, ainsi que le maire de Saint-Eustache1.

Mardi 6 février, à 10 h 30

Société de transport de Laval (STL)

2250, avenue Francis-Hughes,

Laval (Québec) H7S 2C3

Stationnement : des places sont disponibles dans le stationnement des visiteurs ainsi que dans le stationnement accessible par la rue Cunard.

1 Les Villes participantes sont : Laval, Blainville, Boisbriand, Bois-des-Fillion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka, Saint-Placide, Terrebonne, Mirabel et Saint-Jérôme.

SOURCE Ville de Laval

