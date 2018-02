CAE lance sa plus récente innovation en matière de formation des pilotes en collaboration avec AirAsia : le système de formation CAE Rise(MD)







Aujourd'hui, au salon aéronautique de Singapour de 2018, CAE annonce, le lancement de sa plus récente innovation en ce qui a trait à la formation des pilotes : le système de formation CAE RiseMD, en collaboration avec AirAsia, son partenaire de longue date. CAE RiseMD est la première offre commerciale issue de ses initiatives stratégiques en matière de systèmes de formation de prochaine génération.

Fort d'une technologie de pointe, le système de formation CAE RiseMD accroîtra la capacité des instructeurs à prodiguer une formation normalisée conformément aux procédures d'exploitation normalisées (SOP) d'AirAsia et permettra aux instructeurs d'évaluer les compétences des pilotes de manière objective à l'aide de données en temps réel durant les séances de formation. De plus, le système munira les parties prenantes en matière de formation d'AirAsia et de CAE de perspectives analytiques approfondies ainsi que d'une nouvelle source de données afin d'améliorer le programme de formation des pilotes de la compagnie aérienne.

« Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de lancer CAE RiseMD, qui renforcera la capacité des instructeurs à former les pilotes d'une manière qui soit conforme à la culture et à la réalité de chaque compagnie aérienne, affirme Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile de CAE. CAE RiseMD renforce également la capacité des instructeurs à cerner les lacunes des pilotes et à faire évoluer les programmes de formation de nos partenaires de l'aviation vers les normes de sécurité aérienne les plus évoluées qui soient, notamment les méthodes du AQP/AQTP et de formation fondée sur des faits (EBT). »

CAE commencera la formation CAE RiseMD avec AirAsia dans la première moitié de 2018. CAE et AirAsia entretiennent une relation professionnelle depuis plus de 10 ans qui a commencé par la prestation de services de formation pour la dotation de pilotes et d'exploitation de centres de formation. Ensuite, ce partenariat a mené au lancement d'un programme novateur de formation d'élèves-pilotes pour la licence de pilote en équipage multiple, puis à la sous-traitance complète des besoins en formation d'AirAsia, et maintenant au lancement de CAE RiseMD.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

