CloudSense nommée visionnaire dans le tout premier Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites de Gartner

CloudSense, société de logiciels de commerce spécifiques aux industries, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée visionnaire et placée tout à droite sur l'axe « exhaustivité de la vision » du quadrant Visionnaires, dans le « Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites » 2018 de Gartner. CloudSense est la plus jeune société à figurer dans ce Magic Quadrant.

CloudSense se développe rapidement. Ses revenus récurrents annuels augmentent à un taux moyen de plus de 60 % depuis 2014. La croissance fulgurante de CloudSense est due à sa capacité à aider les marques perturbées à se transformer pour devenir les perturbateurs. Avec CloudSense, les organisations vendent plus, lancent plus vite et réduisent leurs coûts en offrant des expériences client fluides et axées sur le numérique, en natif sur Salesforce.

Richard Britton, PDG et cofondateur de CloudSense, a déclaré : « Nous sommes fiers et nous nous réjouissons que Gartner désigne CloudSense comme visionnaire dans ce Magic Quadrant. Nous croyons que le fait que nous soyons positionnés tout à droite sur l'axe "exhaustivité de la vision" dans le quadrant des visionnaires reflète notre solide compréhension des besoins de nos clients et la confiance qu'ils accordent à notre produit, et valide notre statut de partenaire stratégique dans de multiples industries. »

Au-delà de sa fonctionnalité CPQ, la plateforme native Salesforce de CloudSense offre une solution complète pour la facturation, la gestion des commandes, la gestion des prix, la gestion du cycle de vie des contrats, le commerce électronique et les catalogues de produits. Cette solution de bout en bout couvre tout le parcours du client sur tous les canaux, offrant l'expérience de connexion harmonieuse qu'exigent les clients d'aujourd'hui.

CloudSense a récemment reçu un investissement de 77 millions de dollars US de Vector Capital. Ce financement servira à accélérer l'innovation produit et renforcera l'expansion mondiale rapide de CloudSense, particulièrement sur les marchés d'Amérique du Nord.

Richard Britton de poursuivre : « Depuis le premier jour, la vision de CloudSense a consisté à permettre à des entreprises établies de vendre et de livrer ce que veulent leurs clients quand ils le veulent, là où ils le veulent et de la façon dont ils le veulent. Notre partenariat d'investissement avec Vector nous permettra de continuer à réaliser cette vision plus vite et à plus grande échelle. Par conséquent, je crois que les années à venir verront CloudSense rentrer dans le quadrant des leaders du "Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites", à mesure que nous aiderons les organisations les plus grandes et les plus complexes au monde à exécuter des transformations numériques axées sur le client. »

*Source : Gartner, « Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites », Mark Lewis, Melissa A. Hilbert, 29 janvier 2018.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs les mieux notés ou bénéficiant de toute autre appréciation. Les publications de recherche Gartner sont constituées à partir des opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner exclut toute garantie, implicite ou explicite, en ce qui concerne cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de CloudSense

CloudSense, la société de logiciels de commerce spécifiques aux industries, permet à de grandes organisations du monde entier de vendre plus, de lancer plus vite et de réduire leurs coûts en offrant des expériences client fluides et axées sur le numérique, le tout sur Salesforce.

Conçue expressément pour les exigences de grandes entreprises depuis sa création, la plateforme CloudSense jouit de la confiance de multiples industries pour fournir des solutions de commerce sur tous les canaux, de la gestion des commandes au processus CPQ (« configure, price, quote »), en passant par la gestion des tarifs, la gestion du cycle de vie des contrats, le commerce électronique et les catalogues de produits.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.cloudsense.com

