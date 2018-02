Heidrick & Struggles annonce des changements au niveau de sa direction







- Nouveau directeur administratif et financier : Mark R. Harris assumera ces fonctions à partir du 31 mars 2018

- Michael Cullen occupera le nouveau poste de directeur de l'exploitation

- Ron Lumbra nommé partenaire en gestion des centres d'excellence

- Rebecca Foreman Janjic nommée partenaire en gestion des services mondiaux, en charge des technologies et des services mondiaux

CHICAGO, 5 février 2018 /CNW/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan assurant des services de recrutement de cadres, de conseil en capacité de direction et de formalisation de culture d'entreprise partout dans le monde, annonce plusieurs changements au niveau de son équipe de direction, pour stimuler la croissance et l'excellence opérationnelle.

Krishnan Rajagopalan, le PDG d'Heidrick & Struggles, a déclaré : « Ces changements au niveau de la direction de l'entreprise font partie intégrante de la stratégie de croissance de notre cabinet. »

Nouveau directeur administratif et financier

Mark R. Harris intègre le cabinet et remplacera Richard W. Pehlke comme directeur administratif et financier une fois ce dernier à la retraite, le 31 mars 2018. M. Harris occupait les mêmes fonctions chez Hercules Capital, une société de développement commercial cotée en bourse, où il était responsable des finances, de la comptabilité, de l'exploitation, de la trésorerie, des questions juridiques et des relations avec les investisseurs. Le bénéfice par action et le rendement total pour les actionnaires de la société ont augmenté de façon notable lors de son mandat. Avant cela, M. Harris était directeur principal pour l'Asie, directeur financier et directeur de la gestion d'actifs des fonds asiatiques d'Avenue Capital Group, dont les actifs sous gestion ont culminé à près de 4,5 milliards d'USD. Auparavant, il était contrôleur financier chez Hutchison Telecom, une entreprise de télécommunications cotée à la Bourse de New York et basée à Hong Kong, disposant de bureaux partout dans le monde. Plus tôt, il avait occupé les fonctions de vice-président en charge des finances et de directeur général des services financiers et des ressources humaines chez Vsource, à Singapour, une entreprise spécialisée dans l'externalisation des processus d'affaires. M. Harris est diplômé en administration des affaires de l'Université d'État polytechnique de Californie (San Luis Obispo), titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Chicago Booth School of Business et expert-comptable accrédité pour l'État de Californie.

« Rich a exercé une capacité de direction remarquable en matière financière, gagnant le respect des investisseurs et des collègues à tous les niveaux de l'entreprise. Je souhaite à Rich une retraite heureuse et je le remercie de ses activités au sein du cabinet depuis presque sept ans. Rich et Mark collaboreront en vue d'assurer une transition douce », a déclaré Rajagopalan. « Nous sommes ravis que Mark intègre notre équipe, car il apporte sa vaste expérience et sa réussite au niveau mondial, en pilotant les entreprises en développement à chaque étape de son parcours. »

Création du poste de directeur de l'exploitation

Michael Cullen est nommé directeur de l'exploitation. Au sein de l'entreprise, il sera responsable des TI, de la commercialisation, des services et du Centre de gestion des connaissances et pilotera le recrutement de cadres dans les trois régions mondiales du cabinet : Europe et Afrique, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et continent américain. Avant cela, il occupait les fonctions de partenaire en gestion des services mondiaux pour la division Technologies et services mondiaux du cabinet, où il continuera d'agir à titre de conseiller en talents stratégiques pour un groupe d'entreprises choisi.

« Mike stimulera la croissance et l'efficacité opérationnelle, tout en rapprochant plus étroitement les fonctions d'appui de nos activités de recrutement de cadres et de conseil Heidrick », a confié Rajagopalan. « En tant que consultant de très haut niveau, qui comprend les besoins fluctuants des clients dans un monde reposant sur les données, Mike renforcera davantage l'attachement à l'excellence dans la gestion de nos opérations. »

Création du poste de partenaire en gestion pour les centres d'excellence

Ron Lumbra devient partenaire en gestion des centres d'excellence du cabinet. Il sera responsable des services opérationnels et du capital-investissement au sein des services de recrutement de cadres, des comptes stratégiques du cabinet et de H Labs - les services de développement de produits de l'entreprise qui fournissent des diagnostics précis et validés aux équipes de clients du cabinet. Avant cela, Lumbra occupait les fonctions de responsable régional pour le continent américain.

M. Rajagopalan a déclaré : « Ron applique sa capacité de direction reconnue à nouvelles fonctions, chapeautant plusieurs unités qui transcendent les services et la géographie. Nous comptons sur lui pour améliorer nos services opérationnels et renforcer le potentiel de croissance de nos équipes en charge du capital-investissement et des comptes stratégiques. Il sera également responsable de l'étalonnage de nos capacités d'analyse, en vue de fournir à nos clients des informations exploitables, reposant sur des données. »

Janjic succède à Cullen à la tête de la division Technologies et services mondiaux

Rebecca Foreman Janjic devient partenaire en gestion des services mondiaux de la division Technologies et services mondiaux du cabinet, à la place de M. Cullen. Basée dans le bureau de San Francisco, Janjic codirige également les services de données massives et analyses du cabinet. Sa fonction de direction s'attache au recrutement de différents dirigeants et vice-présidents pour les éditeurs de logiciels, les sociétés d'Internet et de services technologiques.

« Rebecca dispose d'une solide expérience dans le secteur des technologies et s'attache à aider les clients à réussir dans un milieu en perpétuelle évolution », a révélé Rajagopalan. « Ses capacités en matière d'innovation sont reconnues au sein de l'entreprise et elle contribuera à aiguiller notre croissance continue dans un secteur toujours plus dynamique. »

À propos d'Heidrick & Struggles :

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des grandes entreprises mondiales en matière de talents de haut niveau et de dirigeants en tant que conseiller de confiance pour le recrutement de cadres, l'évaluation et le développement des capacités de direction, l'organisation et l'efficacité des équipes et la formalisation de culture d'entreprise. Heidrick & Struggles a fait oeuvre de pionnier en lançant, il y a plus de 60 ans, la profession de recrutement de cadres. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées des capacités de direction, venant en aide à ses clients afin qu'ils puissent changer le monde, en se concentrant sur une équipe de chef de file après l'autre.® www.heidrick.com

