Bridgestone rehausse ses normes sur les pratiques d'approvisionnement durable et lance une nouvelle politique pour les fournisseurs et les partenaires

Les exigences minimales resserrent les lignes directrices existantes en ce qui concerne le respect des droits de la personne, les normes environnementales et la qualité des produits tout en incluant des exigences supplémentaires sur la conservation des terres et les droits fonciers, la traçabilité du point d'origine et la résilience

TOKYO, 5 février 2018 /CNW/ - Bridgestone Corporation (Bridgestone), la plus importante société mondiale de pneus et de produits de caoutchouc, a annoncé aujourd'hui la publication d'une nouvelle politique mondiale sur l'approvisionnement durable pour aider à identifier et à évaluer les fournisseurs qualifiés, promouvoir les meilleures pratiques et servir d'outil de communication et d'amélioration pour l'industrie. La politique reflète l'engagement de la société envers les programmes d'approvisionnement qui favorisent la mise en oeuvre de bienfaits environnementaux, sociaux et économiques à long terme. La politique est applicable sur tous les matériaux et services acquis, et s'adresse à tous les fournisseurs à l'échelle mondiale.

« Notre nouvelle politique est une étape essentielle pour concrétiser l'engagement mondial à l'égard de la responsabilité sociétale des sociétés de Bridgestone Group, « Notre manière de servir », qui dresse le cadre sur la façon dont nous exerçons nos activités, développons nos produits et interagissons avec les clients et les collectivités », a déclaré M. Masaaki Tsuya, PDG et directeur général de Bridgestone Corporation. « Nous sommes bien conscients de notre capacité et notre responsabilité pour stimuler le changement et les améliorations dans les façons dont l'industrie interagit avec l'environnement et les collectivités partout dans le monde. Nous attendons de nos fournisseurs et partenaires qu'ils coopèrent avec nous pour réaliser les chaînes d'approvisionnement durable, des mesures permanentes et qui exigent la collaboration avec tous les acteurs de l'industrie, surtout en communiquant avec divers publics afin de générer une sensibilisation accrue du public. »

Dictée par l'engagement de Bridgestone, « Notre manière de servir », la nouvelle politique s'harmonise avec l'objectif de Bridgestone qui est d'utiliser des « matériaux durables à 100 % »* dans nos produits en tant que vision à long terme d'ici 2050 et au-delà. Il combine les lignes directrices précédentes de la société dans un seul rapport qui définit les exigences minimales pour mener des activités avec Bridgestone, ainsi que les pratiques préférentielles qui peuvent contribuer à une réalisation plus rapide des chaînes d'approvisionnement durable. En tant qu'utilisateur important de caoutchouc naturel, la politique décrit les attentes de Bridgestone à l'égard des enjeux critiques au sein de la chaîne d'approvisionnement mondial complexe du caoutchouc naturel. La politique, un rapport exhaustif, aborde quatre principaux secteurs privilégiés :

La transparence - incluant la traçabilité et la bonne gérance;

- incluant la traçabilité et la bonne gérance; La conformité - l'adhérence aux lois et réglementations dans les régions et pays au sein desquels Bridgestone exerce ses activités;

- l'adhérence aux lois et réglementations dans les régions et pays au sein desquels Bridgestone exerce ses activités; La qualité, les coûts et la livraison (QCD) et l'innovation - garantir le respect des délais de livraison des matériaux et des services de qualité supérieure à des coûts raisonnables, tout en cherchant à obtenir des technologies innovantes qui appuient les améliorations à travers les collectivités mondiales;

- garantir le respect des délais de livraison des matériaux et des services de qualité supérieure à des coûts raisonnables, tout en cherchant à obtenir des technologies innovantes qui appuient les améliorations à travers les collectivités mondiales; Les pratiques d'approvisionnement durable - intégrer l'approvisionnement responsable qui respecte l'environnement, telle que la conformité avec les lois et aux règlements en matière d'environnement, le respect des droits de la personne, l'utilisation de l'eau, l'utilisation et la conversation des terres, la santé, la sécurité, la prévention des catastrophes et la résilience.

Durant l'élaboration de la politique finale, Bridgestone a obtenu des conseils de parties prenantes externes, incluant des consultants internationaux, des organisations non gouvernementales (ONG), des fournisseurs de matériaux, des fermiers de caoutchouc naturel et des clients clés pour assurer l'exhaustivité de la politique tout en reflétant les normes et les meilleures pratiques de l'industrie et qu'elle est appuyée par une mise en oeuvre efficace et un plan de communication.

Disponible en 12 langues, la politique sera mise en oeuvre, régie et exécutée régionalement. Comme action immédiate, Bridgestone priorisera l'étroite collaboration avec ses employés, fournisseurs et clients et d'autres spécialistes de l'industrie pour assurer la mise en oeuvre de la politique. Au cours des 18 prochains mois, Bridgestone collaborera avec ses fournisseurs et partenaires pour assurer qu'ils ont reçu la politique et que celle-ci soit bien comprise. Après avoir confirmé avoir reçu la politique, les fournisseurs recevront par la suite un questionnaire d'auto-évaluation. Bridgestone est en train d'élaborer une évaluation supplémentaire du fournisseur sur la traçabilité du caoutchouc naturel et travaillera de concert avec les spécialistes de l'industrie et d'autres experts qualifiés pour aider à appuyer le suivi continu de la conformité des fournisseurs.

Bridgestone s'engage à travailler avec les parties prenantes externes, incluant les universités, les associations du secteur et ONG, pour continuellement passer en revue les commentaires qui sont indispensables pour des améliorations subséquentes et modifications de la politique.

Pour en savoir plus sur la politique mondiale sur l'approvisionnement durable et les engagements RSE de Bridgestone :

Consultez le site Web de Bridgestone sur l'approvisionnement durable mondial pour plus de détails et pour avoir accès à la politique

Consultez le site Web spécial de Bridgestone « Notre manière de servir » et le site Web sur la RSE pour obtenir des renseignements généraux

et le site Web sur la RSE pour obtenir des renseignements généraux Lisez le rapport 2016 sur la durabilité pour plus de détails sur les activités de durabilité

Les récentes réalisations de Bridgestone en matière de prix sur la durabilité et les cotes de l'indice mondial sur la durabilité « Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) ».

*Bridgestone Group définit les matériaux durables comme des matériaux qui « 1) proviennent de ressources avec un approvisionnement continu garanti, 2) peuvent être utilisés dans le cadre de nos activités à long terme, et 3) ont un faible impact environnemental et social tout au cours du cycle de vie en partant de l'approvisionnement jusqu'à leur élimination. »

À propos Bridgestone :

Bridgestone Corporation, dont le siège social est établi à Tokyo, est la plus importante société mondiale de pneus et de produits de caoutchouc. Outre les pneus utilisés dans des applications très diverses, elle fabrique aussi une vaste gamme de produits divers qui inclut des produits en caoutchouc industriel, des produits chimiques et des articles de sport. Bridgestone vend ses produits dans plus de 150 pays et territoires partout dans le monde.

