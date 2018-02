Le ministre Goodale et la secrétaire à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen discutent coopération et sécurité







WASHINGTON D.C., le 5 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a rencontré Kirstjen Nielsen, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, à Washington D.C., pour discuter de la coopération canado-américaine dans un certain nombre de dossiers, notamment ceux de la sécurité nationale, de la cybersécurité, du précontrôle, des opioïdes, du cannabis et de la migration irrégulière.

Le ministre Goodale et la secrétaire Nielsen ont réitéré l'engagement commun de leur gouvernement à assurer la circulation sécuritaire et efficace des voyageurs et des marchandises qui franchissent notre frontière commune, de sorte que la frontière soit plus souple pour le commerce, et non plus étanche. Ils se sont tous deux engagés à continuer d'envisager de nouveaux moyens pour faciliter les échanges commerciaux et les déplacements légitimes afin de contribuer à la création d'emplois et de favoriser la croissance économique.

Ces travaux reposent sur la longue tradition qui existe entourant le précontrôle efficace des voyageurs. Ils ont tous deux réitéré leur engagement à ratifier l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, qui permettra d'élargir les opérations de précontrôle. Ils ont également discuté des prochaines étapes pour tirer pleinement parti de l'Initiative sur les entrées et les sorties, qui permet de confirmer le départ de voyageurs sans causer de retard à la frontière. L'initiative permettra d'améliorer la gestion de la frontière, de contrer les menaces transfrontalières et d'assurer l'intégrité de nos systèmes d'immigration.

De plus, le ministre Goodale et la secrétaire Nielsen ont fait valoir l'importance d'une coopération étroite relativement à la sécurité nationale et à la cybersécurité afin de protéger les deux pays des menaces en constante évolution et d'accroître leur résilience face à celles-ci.

Citations

« Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière sûre du monde et entretiennent des relations commerciales productives et avantageuses pour les deux pays. Pendant ma rencontre avec la secrétaire Nielsen, nous avons eu l'occasion de discuter de la façon dont nos pays peuvent continuer de travailler ensemble pour élargir la portée du précontrôle afin de faciliter les échanges commerciaux et les déplacements légitimes entre nos frontières, de collaborer pour préserver la sécurité nationale et d'assurer l'intégrité de nos frontières tout en respectant nos obligations internationales. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le département de la Sécurité intérieure demeure résolu à hausser les normes de sécurité mondiales en partenariat avec nos solides alliés au Canada. Aujourd'hui, nous avons réitéré notre engagement commun concernant la lutte au terrorisme et la cybersécurité, de même que la gestion de notre frontière commune. Nous continuerons à travailler ensemble pour assurer la sûreté et la sécurité de nos pays et nous miserons sur les succès de nos nombreux efforts concertés. »

- Kirstjen Nielsen, secrétaire à la Sécurité intérieure

Faits en bref

Le Canada et les États-Unis ont en commun la plus longue frontière sûre au monde, une frontière que traversent chaque jour quelque 400?000 personnes et des biens et des services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars.





