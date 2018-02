Avis aux médias - La FQM dépose ses recommandations dans le cadre des consultations prébudgétaires







QUÉBEC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) rencontrera demain matin, mardi 6 février, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, pour lui transmettre ses recommandations dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Le président de la FQM, M. Jacques Demers, sera disponible à partir de 9 h 30 pour accorder des entrevues.

Aide-mémoire Quoi : La FMQ rencontre le ministre des Finances, Carlos Leitão Qui : Jacques Demers, président de la FQM Quand : Mardi 6 février 2018, 9 h 30

On voit loin pour notre monde

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres.

