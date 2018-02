La Banque Scotia est fière d'appuyer le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques







TORONTO, le 5 févr. 2018 /CNW/ -C'est avec fierté que la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui son appui au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) du Conseil de stabilité financière.

« À titre de banque internationale du Canada, la Banque Scotia a été témoin des conséquences dévastatrices de catastrophes naturelles comme les feux de forêt, les inondations, les tremblements de terre et les ouragans dans les communautés des quatre coins du monde où elle exerce ses activités, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. L'évaluation et la gestion des occasions et des risques liés aux changements climatiques sont essentielles à la continuité de nos opérations et à notre réussite à long terme. Nous sommes fiers de prendre part à un mouvement mondial de transition vers une économie sobre en carbone et nous soutenons les recommandations du TCFD relatives à la communication volontaire de l'information liée aux changements climatiques. »

La Banque Scotia vise une communication transparente avec ses parties prenantes en ce qui concerne ses initiatives pour faire face aux changements climatiques et ses progrès en la matière. Elle s'engage à améliorer continuellement ses rapports relatifs aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Chaque année, la Banque Scotia rend des comptes au CDP (Carbon Disclosure Project) et fait état de ses résultats sur le plan environnemental dans sa Déclaration sur la responsabilité sociale, qui peut être consultée à l'adresse www.banquescotia.com/rse.

