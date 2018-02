La relâche à l'Électrium : Une programmation spéciale et gratuite pour les passionnés de science







SAINTE-JULIE, QC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Électrium vous invite à profiter de sa programmation spéciale de la semaine de relâche. Les ateliers d'initiation aux sciences animés par les experts en vulgarisation scientifique de Profaqua sont au rendez-vous pour amuser les jeunes curieux de six ans et plus et leur famille - le tout, gratuitement.

Les dynamiques guides-animateurs vous proposent également une visite guidée du centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec pour démystifier différents phénomènes électriques. Vous découvrirez comment se manifeste l'énergie dans la nature, sous forme de phénomènes physiques et magnétiques, et comment l'électricité est produite au Québec.

Expériences surprenantes



Du 5 mars au 11 mars 2018, les jeunes pourront s'amuser en développant leur esprit d'équipe et leur curiosité scientifique grâce aux divers ateliers offerts. Électrolyse, construction de robots, Big Bang, exploration de la Lune en mission Apollo, lancement de fusée et concoction de potions chimiques, des thématiques variées qui en surprendront plus d'un!



Planifiez votre visite



Un atelier différent vous est proposé tous les jours de la semaine. Pour connaître la programmation et l'horaire des ateliers, consultez le www.hydroquebec.com/visitez. Les places sont limitées. Réservez dès maintenant en communiquant avec l'équipe de l'Électrium au 1 800 267-4558.

Horaire de la relâche

La programmation spéciale sera offerte du 5 mars au 11 mars 2018 inclusivement, de 9h15 à 16h30. Les ateliers, d'une durée de 60 minutes, auront lieu à 9h30, 11h, 13h et 14h30.

L'Électrium est situé à Sainte-Julie, en Montérégie, à la sortie 87 de l'autoroute 30.

L'Électrium : l'électricité au coeur de la vie



Le centre d'interprétation de l'électricité d'Hydro-Québec invite le public à découvrir les différents phénomènes électriques présents dans le monde qui nous entoure. Grâce à des visites guidées adaptées et des modules interactifs, vous pourrez explorer la fonction de l'électricité dans la nature et dans le corps humain, et même tester qui, dans votre famille, a les réflexes les plus rapides !

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 5 février 2018 à 15:57 et diffusé par :