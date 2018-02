Le Conseil supérieur de l'éducation salue la Semaine des enseignantes et des enseignants







QUÉBEC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil supérieur de l'éducation salue la Semaine des enseignantes et des enseignants, et profite de l'occasion pour leur rendre hommage et souligner leur engagement à l'égard de la réussite éducative.

« Dans notre société, le personnel enseignant joue un rôle crucial dans l'accompagnement des élèves et des étudiants vers la réussite, et ce, tout au long de leur parcours éducatif. Le travail des enseignantes et des enseignants comporte une multitude de rôles : celui d'éducateur, de pédagogue, de spécialiste de matière et de guide sans compter de référence comme adulte signifiant. Dans un monde en perpétuel changement, il importe plus que jamais de reconnaître et de valoriser l'expertise de celles et ceux qui contribuent à instruire, à socialiser et à qualifier les jeunes et les adultes. Nous leur devons toute notre admiration, tout au long de l'année », a souligné la présidente par intérim du Conseil, Mme Lucie Bouchard.

Rappel de la mission du Conseil supérieur de l'éducation

Créé en 1964, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec est un organisme gouvernemental autonome, composé de vingt-deux membres issus du monde de l'éducation et d'autres secteurs d'activité de la société québécoise. Institué en tant que lieu privilégié de réflexion en vue du développement d'une vision globale de l'éducation, il a pour mandat de conseiller le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil supérieur de l'éducation est le fruit de délibérations entre les membres de ses instances, lesquelles sont alimentées par des études documentaires et des consultations menées auprès d'experts et d'acteurs de l'éducation. Ce sont près de 100 personnes qui, par leur engagement citoyen et à titre bénévole, contribuent aux travaux du Conseil.

