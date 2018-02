Concertation Montréal : campagne de sensilisation auprès des élu.e.s municipaux, un geste pour faire la différence







MONTRÉAL, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Pour la troisième année, Concertation Montréal (CMTL) est partenaire des Journées de la persévérance scolaire (JPS) montréalaises coordonnées par Réseau réussite Montréal.

L'édition 2018, qui se tient du 12 au 16 février, marque une huitième participation de la région montréalaise à cet événement qui souligne la volonté collective à s'engager auprès des jeunes et à les soutenir dans leur cheminement scolaire. Sous le slogan « Vos gestes, un + pour leur réussite », cette campagne souligne que chacun peut contribuer à la réussite de nos jeunes.

Contribuant à l'effort collectif, CMTL, qui réunit tant des élu.e.s municipaux que des acteurs socio-économiques, s'est engagée à promouvoir la campagne auprès de ses membres et partenaires, et plus particulièrement auprès des élu.e.s municipaux de la région de Montréal, afin qu'ils et elles participent activement à encourager les jeunes de leur communauté à persévérer.

Monsieur Richard Deschamps, président de Concertation Montréal et conseiller de ville dans l'arrondissement LaSalle agira comme ambassadeur politique de la campagne 2018 auprès des élu.e.s municipaux montréalais. Pour renforcer le mouvement, M. Deschamps s'est adjoint M. Robert Coutu, vice-président de CMTL et maire de Montréal-Est, pour faire le même exercice auprès de ses collègues des villes liées de l'agglomération de Montréal.

« C'est avec très grand plaisir que j'agis cette année en tant qu'ambassadeur de la campagne 2018 auprès des élu.e.s montréalais. Que cela soit par l'aménagement d'un parc, un nouvel espace dédié aux activités sportives, des horaires plus flexibles dans les bibliothèques, chacun de ces gestes posés par les élu.e.s à travers leur engagement auprès de leur communauté, contribue à la persévérance scolaire. Je les invite donc à partager les gestes qu'ils et elles posent au quotidien pour soutenir la persévérance scolaire, à travers cette campagne de sensibilisation », déclare monsieur Richard Deschamps.

« Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que la persévérance scolaire est un enjeu qui me tient à coeur. J'invite mes collègues élu.e.s à joindre leurs voix à cette campagne en rencontrant des jeunes dans leur communauté et en les encourageant à persévérer dans leurs études. Comme élus municipaux, nous pouvons jouer un rôle de modèle inspirant pour les jeunes, en leur expliquant comment nos études nous permettent aujourd'hui de réaliser des projets emballants pour nos collectivités. Chaque geste posé est un « + » pour la réussite scolaire», ajoute M. Coutu.

Pour soutenir cette campagne de sensibilisation, Concertation Montréal a créé cinq visuels que les élu.e.s et leurs administrations locales pourront partager sur leurs réseaux sociaux, leurs infolettres et leurs sites internet.

À propos de Concertation Montréal (CMTL)

Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élus municipaux de l'île de Montréal afin d'initier et de soutenir des initiatives régionales innovantes et structurantes.

L'organisation est reconnue par l'agglomération de Montréal comme son interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. Elle est financée par l'agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des territoires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Concertation Montréal regroupe plus de 120 organismes régionaux et élus membres et plus de 200 partenaires. L'organisation intervient dans des domaines tels que le développement durable, l'éducation, les sciences et la technologie, l'enfance, la jeunesse, la gouvernance, la diversité et la parité et les saines habitudes de vie.

