Hard Rock International annonce une collaboration avec GiG pour créer un casino en ligne

ORLANDO, Floride, 5 février 2018 /PRNewswire/ -- Hard Rock International, propriétaire de l'une des marques les plus reconnaissables au monde, annonce que sa division d'iGaming a conclu un partenariat stratégique avec Gaming Innovation Group (GiG) pour créer un nouveau casino en ligne.

« Hard Rock a un plan ambitieux pour devenir un leader mondial sur le marché international des jeux en ligne », a déclaré Kresimir Spajic, directeur général adjoint des jeux en ligne chez Hard Rock. « Nous sommes convaincus qu'avec GiG, nous pouvons bouleverser le marché en proposant des produits novateurs et une expérience utilisateur unique. »

« Nous sommes ravis de faire partie des plans passionnants et innovants de Hard Rock International pour devenir un leader mondial sur le marché international des jeux en ligne », a déclaré Robin Reed, PDG de GiG. « Le casino en ligne sera un produit clairement identifiable qui portera la marque de fabrique de Hard Rock, dont l'univers touche à la musique, au divertissement et au style de vie. »

GIG fournira à Hard Rock un portail consommateur numérique de pointe, ainsi qu'une plateforme de back-end pour gérer ses opérations. Le casino en ligne sera développé par l'équipe de conception et de développement de GiG en collaboration avec Hard Rock et sera lancé en 2018. GiG a également annoncé qu'elle avait entamé la démarche de demande de licence d'entreprise de service de casino dans le New Jersey, ce qui permettra à la société de faire son entrée sur un troisième marché réglementé.

Hard Rock International a récemment investi 500 millions de dollars dans le Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City, dont l'ouverture est prévue en été 2018. Cet investissement lui a permis d'ajouter à son portefeuille de 11 casinos le deuxième plus grand marché du jeu aux États-Unis.

À propos de Hard Rock International

Avec des établissements dans 75 pays, dont 180 cafés, 24 hôtels et 11 casinos, Hard Rock International (HRI) est l'une des sociétés les plus reconnues au monde. En commençant par une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock a rassemblé la plus importante collection de souvenirs musicaux du monde, une collection exposée dans ses établissements aux quatre coins de la planète. Le Hard Rock est également connu pour ses objets de collection sur le thème de la mode et de la musique, ses salles de spectacle Hard Rock Live et son site Web primé. HRI est le propriétaire de la marque de commerce mondiale pour toutes les marques Hard Rock. La société possède, exploite et franchise des cafés dans des villes emblématiques telles que Londres, New York, San Francisco, Sydney et Dubaï. En outre, HRI possède, exploite sous licence et/ou gère des hôtels et des casinos dans le monde entier, notamment les villes de Tampa et Hollywood, où se trouvent ses deux plus grands hôtels-casinos, détenus et exploités par la société mère de HRI, la tribu des Séminoles de Floride, ainsi que d'autres lieux exceptionnels comme Bali, Cancún, Ibiza, Las Vegas et San Diego. De nouveaux cafés seront prochainement ouverts à Saint-Pétersbourg, Le Caire, Wroclaw et Chengdu et de nouveaux hôtels, casinos ou hôtels-casinos devraient également ouvrir à Atlanta, Atlantic City, Berlin, Budapest, Londres, Los Cabos, aux Maldives, à New York, Ottawa, Dalian et Haikou en Chine. Pour plus d'informations sur Hard Rock International, consultez www.hardrock.com.

À propos de GiG

Gaming Innovation Group Inc. est une société technologique qui fournit des produits et des services dans toute la chaîne de valeur de l'industrie de l'iGaming. Fondée en 2012, Gaming Innovation Group a pour vision « d'étendre l'iGaming et de le rendre équitable et amusant pour tous ». Grâce à notre écosystème de produits et services, nous mettons en relation opérateurs, fournisseurs et utilisateurs pour créer les meilleures expériences d'iGaming au monde. Gaming Innovation Group opère depuis Malte et la société est cotée à la Bourse d'Oslo sous le symbole boursier GIG.

