Invitation aux médias - Manifestation du Syndicat CSN du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - Le personnel à bout de souffle manifeste pour demander des solutions à l'employeur

MONTRÉAL, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Après des mois à attendre des solutions de l'employeur aux problèmes de surcharge de travail, le personnel du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a décidé de passer à l'action. La manifestation de demain vise à mettre en lumière les problèmes vécus par le personnel et à exiger des solutions de la part de l'employeur. En lien avec l'actualité des dernières semaines, de nombreux exemples viendront illustrer à quel point le personnel est épuisé et comment les décisions des dernières années en viennent qu'à mettre en danger la qualité des soins donnés à la population.

Lors de cette manifestation, plusieurs représentant-es seront disponible pour répondre aux questions des médias :

Éric Clermont , vice-président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal -- CSN

Jeff Begley, président de la FSSS-CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain -- CSN

Quoi?? Manifestation du personnel épuisé du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour demander des solutions à la surcharge de travail

Quand?? Le mardi 6 février à 12 h 30

Où?? CHSLD Biermans, 7905 rue Sherbrooke, Montréal

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

