Investissements sans précédent : près de 740 M$ pour rénover des écoles du Québec en 2018 - Plus de 3,13 millions de dollars pour les établissements scolaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

L'ISLET, QC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Pour assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud de la région de la Chaudière-Appalaches, un investissement de 3 131 901 $ a été annoncé aujourd'hui. Cette aide financière provient de l'enveloppe budgétaire de près de 740 millions de dollars pour 2017-2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale?Nationale, M. Sébastien Proulx.

Un montant de plus de 27 millions de dollars sera alloué aux cinq commissions scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches pour la réalisation de 77 projets d'infrastructures au cours de la saison des travaux de l'été 2018.

Ce soutien financier est réparti dans les établissements suivants :

Établissement Municipalité Projet École secondaire Bon-Pasteur L'Islet Réfection de la chaudière Chanoine-Ferland Saint-Fabien-de-Panet Réfection du système de ventilation Des Hauts-Sommets Sainte-Perpétue Réfection des chaudières et des finis de murs, de plafonds ou de planchers Saint-Joseph Saint-Pamphile Réfection des chaussées Notre-Dame-de-l'Assomption Berthier-sur-Mer Réfection des chaudières et des finis de murs, de plafonds ou de planchers De Saint-Marcel Saint-Marcel Réfection des fenêtres extérieures et du système de chauffage Des Tilleuls Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Réfection de la chaudière, de l'entrée électrique, du système de ventilation et des appareils d'éclairage

Investissements sans précédent à travers la province

De la somme de 740 millions de dollars annoncée, 724 millions s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2017-2027 et découlent des mesures visant le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien pour l'année scolaire 2017-2018. Un montant exceptionnel de 15 millions de dollars est aussi mis dès aujourd'hui à la disposition de l'ensemble des commissions scolaires pour la réalisation de travaux à caractère urgent, mais non couverts par les mesures habituelles de maintien d'actifs immobiliers. Par exemple, des travaux de peinture, de remplacement de portes de casiers d'élève, de fenêtres défectueuses, de poignées de porte défectueuses, ou de remplacement individuel de tuiles de plancher ou de plafond suspendu pourront être réalisés.

Cette année seulement, ce montant de 724 millions de dollars pour la rénovation des écoles du Québec porte à 1,215 milliard de dollars la somme consacrée au maintien d'actifs, en plus des 400 millions de dollars annoncés en juin 2017 pour permettre notamment de construire et d'agrandir des écoles (mesure Ajout d'espace) dans chacune des régions.

Citations :

« La Commission scolaire de la Côte-du-Sud se réjouit grandement de cette annonce puisque grâce aux sommes investies, nos élèves évolueront dans des milieux encore plus sains et sécuritaires. Ils seront les premiers à bénéficier de ces travaux sur une base quotidienne. Je remercie le gouvernement du Québec pour ces investissements dans le maintien de nos établissements qui ont besoin d'une cure de rajeunissement. »

Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

« Avec cet appui financier majeur, nous pouvons voir que l'éducation est au coeur des priorités du gouvernement et que ce dernier est à l'écoute des besoins du milieu scolaire. Cette annonce profitera directement aux élèves et au personnel des établissements scolaires de la circonscription, qui verront leur milieu de vie se moderniser grâce à ces investissements. Un environnement qui favorise la réussite éducative est un élément clé pour le succès de nos jeunes de la Côte-du-Sud. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement

« Depuis mon arrivée, la réussite éducative de tous les élèves dicte l'ensemble de nos actions et l'annonce d'investissements sans précédent pour les écoles du Québec illustre l'importance que nous y accordons. En effet, des écoles plus attrayantes et stimulantes favorisent la réussite éducative des élèves et l'amélioration du quotidien du personnel qui y travaille. Par ailleurs, les projets sont annoncés plus tôt cette année pour permettre aux commissions scolaires de mieux planifier les travaux et d'en amorcer la préparation dans les meilleurs délais. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Toutes les commissions scolaires francophones et anglophones bénéficieront de ces investissements additionnels qui leur permettront d'entreprendre, dans 1 282 bâtiments, 2 071 projets de rénovation au cours de la saison des travaux de l'été 2018.

Pour l'année scolaire 2017-2018 seulement, l'annonce d'aujourd'hui porte à plus de 1,6 milliard de dollars le montant investi pour, notamment, rénover, construire et agrandir les écoles du Québec.

Depuis 2016, plus de 3,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures scolaires pour l'ajout d'espace, le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien.

