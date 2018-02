Justin Timberlake annonce des dates en Europe et au Royaume-Uni, ainsi que de nouvelles dates de concert supplémentaires en Amérique du Nord en raison des concerts ayant affiché complet de la tournée The Man Of The Woods







Plus de 450 000 billets déjà vendus rien qu'en Amérique du Nord, et plusieurs dates supplémentaires d'ores et déjà confirmées dans 10 villes !

LOS ANGELES, 5 février 2018 /PRNewswire/ -- Suite à la sortie très attendue de son album Man of the Woods et à sa fabuleuse prestation lors de la mi-temps du Pepsi Super Bowl LII, Justin Timberlake a annoncé les dates de sa tournée The Man Of The Woods en Europe et au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs dates de concert supplémentaires en Amérique du Nord en raison des concerts ayant affiché complet. La tournée européenne et britannique débutera le 22 juin à Paris, et comptera 16 escales incluant Londres, Amsterdam, Stockholm, Copenhague, Berlin et bien d'autres.

Parallèlement aux dates supplémentaires d'ores et déjà annoncées dans 10 villes nord-américaines, Timberlake ajoutera de nouvelles dates à l'automne, avec 31 nouveaux concerts aux États-Unis et au Canada, en proposant notamment une à deux dates supplémentaires à Chicago, Toronto, New York, Los Angeles, Boston, Philadelphie, Washington, Houston, Dallas, Pittsburgh, Cleveland, Atlanta et Memphis. Une série de nouvelles villes ont également été annoncées dans le cadre de ces dates supplémentaires, incluant Milwaukee, St. Paul, Portland, Lexington, Buffalo, La Nouvelle-Orléans, Omaha, Kansas City, St. Louis, Indianapolis, Charlotte, San Antonio, Oklahoma City, Denver, Edmonton, Vancouver, Québec, et Ottawa.

La tournée The Man Of The Woods s'est d'ores et déjà vendue à hauteur de plus de 450 000 billets dans les villes nord-américaines précédemment annoncées. Produite par Live Nation Global Touring, Wright Entertainment Group, LBI Entertainment et Tennman Touring, la tournée nord-américaine débute le 13 mars à Toronto.

Le quatrième album studio de Timberlake, intitulé Man Of The Woods, est sorti le vendredi 2 février. Il s'est produit hier pour la troisième fois à l'occasion de l'événement musical le plus regardé de l'année, à savoir le spectacle diffusé lors de la mi-temps du Pepsi Super Bowl LII. La dernière tournée de Timberlake intitulée The 20/20 Experience World Tour avait été acclamée par la critique, ayant affiché complet dans les salles de concert et stades du monde entier en 2013 et 2014.

Les détenteurs de cartes American Express® peuvent acheter leurs billets avant le grand public. En Amérique du Nord, pour les dates en vente au grand public le lundi 12 février, les préventes American Express débutent le mercredi 7 février à 10h00 heure locale, jusqu'au dimanche 11 février à 17h00 heure locale. Pour les dates en vente au grand public le lundi 19 février, les préventes American Express débutent le mercredi 14 février à 10h00 heure locale, jusqu'au dimanche 18 février à 17h00 heure locale. Pour les dates en vente au grand public le 26 février, les préventes American Express débutent le mercredi 21 février à 10h00 heure locale, jusqu'au dimanche 25 février à 17h00 heure locale. En Europe (le cas échéant), pour les dates en vente au grand public le lundi 12 février, les préventes American Express débutent le mercredi 7 février à 10h00 heure locale, jusqu'au dimanche 11 février à 17h00 heure locale (vendredi 9 février à 19h00 heure locale en France). Au Royaume-Uni, les préventes American Express débutent le jeudi 8 février à 10h00 heure locale, jusqu'au dimanche 11 février à 17h00.

Les membres du Tennessee Kids Fan Club sont également éligibles à l'achat de billets en prévente. Pour obtenir des informations complètes sur les packs VIP de la tournée The Man Of The Woods, ou pour les acheter, rendez-vous sur https://vip.justintimberlake.com/

Pour chaque date de la tournée The Man Of The Woods aux États-Unis, un espace VIP Verizon Up sera installé, offrant aux clients la possibilité d'un accès rapproché et personnel avec la scène et JT. Verizon Up, programme de fidélité de la société, entend remercier ses clients via des récompenses quotidiennes et des expériences exclusives, comme par exemple la possibilité d'approcher les artistes qu'ils adorent - parmi lesquels Justin Timberlake.

ITINÉRAIRE DE LA TOURNÉE THE MAN IN THE WOODS DE JUSTIN TIMBERLAKE DATE : VILLE : LIEU : 13 mars Toronto, Ontario Air Canada Centre 15 mars Toronto, Ontario Air Canada Centre 18 mars Washington, DC Capital One Arena 21 mars New York, New York Madison Square Garden 22 mars New York, New York Madison Square Garden 25 mars Newark, New Jersey Prudential Center 27 mars Chicago, Illinois United Center 28 mars Chicago, Illinois United Center 31 mars Cleveland, Ohio Quicken Loans Arena 2 avril Detroit, Michigan Little Caesars Arena 4 avril Boston, Massachusetts TD Garden 5 avril Boston, Massachusetts TD Garden 8 avril Montréal, Québec Centre Bell 9 avril Montréal, Québec Centre Bell 12 avril Salt Lake City, Utah Vivint Smart Home Arena 14 avril Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 15 avril Las Vegas, Nevada T-Mobile Arena 24 avril San Jose, Californie SAP Center 25 avril San Jose, Californie SAP Center 28 avril Los Angeles, Californie The Forum 29 avril Los Angeles, Californie The Forum 2 mai Phoenix, Arizona Talking Stick Resort Arena 5 mai Tulsa, Oklahoma BOK Center 7 mai Columbus, Ohio Nationwide Arena 9 mai Nashville, Tennessee Bridgestone Arena 11 mai Atlanta, Géorgie Infinite Energy Arena 14 mai Orlando, Floride Amway Center 15 mai Tampa, Floride Amalie Arena 18 mai Miami, Floride American Airlines Arena 19 mai Fort Lauderdale, Floride BB&T Center 23 mai Houston, Texas Toyota Center 25 mai Houston, Texas Toyota Center 27 mai Dallas, Texas American Airlines Center 28 mai Dallas, Texas American Airlines Center 30 mai Memphis, Tennessee FedEx Forum 1er juin Pittsburgh, Pennsylvanie PPG Paints Arena 2 juin Philadelphie, Pennsylvanie Wells Fargo Center

NOUVELLES DATES ANNONCÉES ? EUROPE/ROYAUME-UNI ! 22 juin Paris, France AccorHotels Arena En vente le 12 février 27 juin Birmingham, Royaume-Uni Barclaycard Arena En vente le 12 février 1er juillet Manchester, Royaume-Uni Manchester Arena En vente le 12 février 5 juillet Glasgow, Royaume-Uni SSE Hydro En vente le 12 février 9 juillet Londres, Royaume-Uni O2 Arena En vente le 12 février 15 juillet Amsterdam, Pays-Bas Ziggo Dome En vente le 12 février 17 juillet Anvers, Belgique Sportpaleis En vente le 12 février 21 juillet Cologne, Allemagne Lanxess Arena En vente le 12 février 31 juillet Stockholm, Suède Friends Arena En vente le 12 février 2 août Oslo, Norvège Telenor Arena En vente le 12 février 4 août Copenhague, Danemark Royal Arena En vente le 12 février 8 août Hambourg, Allemagne Barclaycard Arena En vente le 12 février 12 août Berlin, Allemagne Mercedes-Benz Arena En vente le 12 février 16 août Zurich, Suisse Hallenstadion En vente le 12 février 20 août Francfort, Allemagne Festhall En vente le 12 février 24 août Arnhem, Pays-Bas Gelredome En vente le 12 février

NOUVELLES DATES ANNONCÉES ? AMÉRIQUE DU NORDI ! 19 septembre Lexington, Kentucky Rupp Arena En vente le 19 février 21 septembre Milwaukee, Wisconsin Wisconsin Entertainment

& Sports Center En vente le 12 février 25 septembre Pittsburgh, Pennsylvanie PPG Paints Arena En vente le 12 février 28 septembre St. Paul, Minnesota Xcel Energy Center En vente le 12 février 2 octobre Cleveland, Ohio Quicken Loans Arena En vente le 12 février 5 octobre Chicago, Illinois United Center En vente le 12 février 9 octobre Toronto, Ontario Air Canada Centre En vente le 12 février 13 octobre Québec, Québec Centre Vidéotron En vente le 19 février 18 octobre Boston, Massachusetts TD Garden En vente le 19 février 22 octobre Ottawa, Ontario Canadian Tire Centre En vente le 19 février 24 octobre New York, New York Madison Square Garden En vente le 12 février 28 octobre Buffalo, New York KeyBank Center En vente le 19 février 4 novembre Edmonton, Alberta Rogers Place En vente le 12 février 8 novembre Vancouver, Colombie britannique Rogers Arena En vente le 12 février 16 novembre Portland, Oregon MODA Center En vente le 12 février 27 novembre Los Angeles, Californie Staples Center En vente le 12 février 8 décembre Omaha, Nebraska CenturyLink Center En vente le 26 février 10 décembre Kansas City, Missouri Sprint Center En vente le 26 février 13 décembre St. Louis, Missouri Scottrade Center En vente le 26 février 14 décembre Indianapolis, Indiana Bankers Life Fieldhouse En vente le 26 février 17 décembre Philadelphie, Pennsylvanie Wells Fargo Center En vente le 19 février

2019 ? AMÉRIQUE DU NORD 4 janvier Washington, DC Capital One Arena En vente le 12 février 8 janvier Charlotte, Caroline du Sud Spectrum Center En vente le 26 février 10 janvier Atlanta, Géorgie Philips Arena En vente le 19 février 12 janvier Memphis, Tennessee FedEx Forum En vente le 12 février 15 janvier La Nouvelle-Orléans, Louisiane Smoothie King Center En vente le 19 février 19 janvier San Antonio, Texas AT&T Center En vente le 26 février 22 janvier Houston, Texas Toyota Center En vente le 19 février 24 janvier Dallas, Texas American Airlines Center En vente le 19 février 26 janvier Oklahoma City, Oklahoma Chesapeake Energy Arena En vente le 26 février 29 janvier Denver, Colorado Pepsi Center En vente le 26 février

Pour obtenir des informations complètes concernant la tournée, les billets et les packs VIP, rendez-vous sur : JustinTimberlake.com

