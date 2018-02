2 % du budget provincial pour les arts et la culture - Les milieux artistiques et culturels se dotent d'arguments économiques pour défendre leur cause







MONTRÉAL, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - En amont du renouvellement de la Politique québécoise de la culture, qui sera divulguée en avril, La Coalition La culture, le coeur du Québec renforce ses revendications pour la mise en oeuvre d'un plan d'action interministériel pour les ressources humaines en arts et en culture et pour l'augmentation significative du budget du ministère de la Culture et des Communications et de ses sociétés d'État. Elle dévoile aujourd'hui un mémoire économique qui s'articule autour de cinq recommandations susceptibles de répondre aux ambitions artistiques et culturelles du Québec.

Dans ce mémoire, la Coalition a confié aux économistes Pierre-Emmanuel Paradis et Audrey Azoulay la mission d'examiner la situation actuelle des arts et de la culture, et de dégager les avenues jugées nécessaires et utiles à un nouvel élan de la création artistique et de la production culturelle québécoises. Ce mémoire rappelle que les arts et la culture représentent un secteur singulier et stratégique dont les dimensions collective et nationale dépassent de loin les seules réalités marchandes des industries culturelles. La prochaine Politique québécoise de la culture et son plan d'action ne pourront véritablement se déployer sans une « Politique économique pour la culture et les arts » d'envergure. Ainsi, la Coalition recommande d'augmenter progressivement la part du financement public en arts et en culture à 2 % du budget de l'État d'ici trois ans.

Les conclusions de ce mémoire ont été présentées le 2 février à la vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation, madame Dominique Anglade, ainsi qu'au cabinet du ministre des Finances, monsieur Carlos J. Leitao, et ce, dans le cadre des consultations prébudgétaires. Il a été également adressé à la ministre de la Culture et des Communications, madame Marie Montpetit. En le rendant public, la Coalition espère contribuer à sensibiliser la population à l'état d'urgence que vivent les milieux culturels et artistiques et à l'importance de leur donner enfin un soutien financier à la mesure de leur apport socioéconomique autant qu'identitaire.

La Coalition La culture, le coeur du Québec en bref

La Coalition La culture, le coeur du Québec est née des suites de la campagne La culture, le coeur du Québec - Pour des carrières durables en culture, lancée le 14 février 2017 pour protester du fait qu'aucun représentant de la culture n'était invité au Rendez-vous national de la main d'oeuvre ni à siéger à la Commission des partenaires du marché du travail. Menée par un comité directeur composé des représentants d'une dizaine d'organismes membres, elle regroupe à ce jour plus de 40 organismes. Par cette Coalition, le milieu artistique et culturel s'unit pour militer en faveur de meilleures conditions pour les ressources humaines en culture.

Le comité directeur

Christine Bouchard |En Piste - regroupement national des arts du cirque

Fabienne Cabado | Regroupement québécois de la danse

Louise Chapados | Conseil des métiers d'art du Québec

Gilles Charland | Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son

Bastien Gilbert | Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

Isabelle L'Italien | Conseil québécois des arts médiatiques

Sylvie Meste | Conseil québécois du théâtre

Sonia Pelletier | Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

Julie-Anne Richard | Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

Dominic Trudel | Conseil québécois de la musique

Autres organismes membres de la Coalition La culture, le coeur du Québec

Association des libraires du Québec

Association des professionnels de l'édition musicale

Association des professionnels de l'industrie de l'humour

Association des professionnels des arts de la scène du Québec

Association québécoise des marionnettistes

Centre québécois de l'institut canadien des technologies scénographiques

Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Conseil de la culture de l'Estrie

Conseil de la culture de la Gaspésie

Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent

Conseil québécois du patrimoine vivant

Conseil régional de la culture de Laval

Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord

Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, Arrimage

Culture Centre-du-Québec

Culture Lanaudière

Culture Laurentides

Culture Mauricie

Culture Montérégie

Culture Outaouais

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Diversité artistique Montréal

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

Illustration Québec

La danse sur les routes

Regroupement des artistes en arts visuels du Québec

Regroupement du conte du Québec

Réseau d'enseignement de la danse

Société de développement des périodiques culturels québécois

Société des musées du Québec

Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec

Théâtres Unis Enfance Jeunesse

Union des écrivaines et des écrivains du Québec

