Tigre Géant relance sa collection d'articles essentiels pour femmes sous la nouvelle marque Carisma

Pour souligner cette nouvelle gamme; marketing sur les médias sociaux et un don de 100 000 $

OTTAWA, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited, le plus important détaillant de rabais du Canada, est ravi d'annoncer le lancement de Carisma, sa nouvelle marque exclusive de vêtements de nuit, de sous-vêtements et d'articles essentiels pour femmes.

Ce lancement arrive à temps pour « Galentine's Day », la journée tirée de la culture populaire qui représente l'occasion pour les femmes de célébrer les copines qui comptent dans leur vie. Tigre Géant souligne cette journée par une amusante campagne « Galentine » à partager sur Facebook et tient un concours emballant qui permet aux femmes de saluer les « copines » qui les ont inspirées et soutenues. Jusqu'à maintenant, le concours compte plus de 10 000 participantes et ce nombre ne cesse d'augmenter chaque jour.

Titre Géant animera également une fête interactive en direct sur Facebook le 13 février au cours de laquelle les femmes pourront en apprendre davantage sur la marque, en plus de partager leurs histoires « Galentine » et de courir la chance de gagner des prix formidables!

Cette nouvelle marque pour femmes comprend des articles essentiels de tous les jours, des soutiens-gorges aux sous-vêtements en passant par les chaussettes, sans oublier les pyjamas et les pantoufles. Carisma est une marque accessible qui réunit polyvalence et confort, tout en offrant la valeur exceptionnelle qui fait la réputation de Tigre Géant. C'est le genre d'articles que les femmes veulent porter pour passer d'un matin chaotique à une soirée détente sans avoir à faire de compromis sur le plan du confort ou du prix.

« Carisma allie qualité et styles contemporains et pleins de fraîcheur, et se détaille aux prix avantageux auxquels sont habitués nos clients et en lesquels ils ont confiance », a déclaré Brian Hession, vice-président des achats de la mode pour Giant Tiger Stores Limited. « Les articles que propose cette marque sont accessibles, décontractés et des plus tendance. Les clientes vont adorer les couleurs attrayantes, les textures soyeuses et les coupes confortables offertes dans toute une gamme de tailles, y compris les tailles fortes. C'est une marque sur laquelle les femmes canadiennes peuvent compter. »

Carisma s'inscrit dans l'évolution en matière de mode que poursuit Tigre Géant depuis deux ans. Ce processus de transformation dans les rayons de la mode a commencé avec les vêtements pour femmes, suivi du rayon des enfants, et plus récemment, des vêtements pour hommes. Carisma constitue l'étape suivante de cette progression en matière de mode.

« Carisma célèbre les femmes et reconnaît leur désir de se sentir belles et bien dans leur peau, en commençant par les articles essentiels. Nous voulons que les femmes débutent confortablement leur journée grâce à des articles qu'elles peuvent porter du matin au soir », a affirmé Karen Sterling, vice-présidente du marketing chez Giant Tiger Stores Limited. « Tigre Géant connaît bien la clientèle féminine, et plus particulièrement la maman canadienne, souvent occupée et pressée. En gardant cela à l'esprit, nous avons pris soin de créer des collections cohérentes et faciles à coordonner qui conviennent à toutes les silhouettes, et qui permettent de magasiner sans stress et à des prix abordables. Ces articles sont conçus pour toutes les occasions et pour affronter les horaires chargés des femmes. »

« Nous avons choisi de promouvoir activement le lancement de cette marque au moyen du marketing numérique et du marketing sur les médias sociaux », a ajouté Mme Sterling. « Nos recherches et nos clients nous indiquent que les médias sociaux sont l'endroit où ils passent le peu de temps libre dont ils disposent. Grâce à notre compréhension de ce qui importe à notre clientèle de base, nous croyons que mettre l'accent sur les réseaux sociaux et les conversations est le meilleur moyen de diffuser le fait que nous avons réinventé la gamme des articles essentiels pour femmes à Tigre Géant. »

À la lumière du message concernant cette nouvelle marque et compte tenu du fait que les femmes canadiennes constituent la clientèle de base, Tigre Géant veut s'assurer de soutenir une cause qui leur tient à coeur. Tigre Géant soutient depuis longtemps les organismes de bienfaisance axés sur les femmes et est ravi de nouer un partenariat pluriannuel avec la Fondation canadienne des femmes. Tigre Géant s'engage à améliorer la vie de femmes canadiennes et son don de 100 000 $ aidera à animer des programmes qui aideront et renforceront l'autonomie des jeunes femmes, directement dans les collectivités à l'échelle du Canada.

