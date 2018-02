Le gouvernement du Canada lance un processus concurrentiel pour la location de deux remorqueurs d'urgence







OTTAWA, le 5 fév. 2018 /CNW Telbec/ - En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de protection des océans, qui permettra d'améliorer la sécurité maritime et le transport maritime responsable, de protéger le milieu marin du Canada et d'offrir de nouvelles possibilités aux collectivités côtières et autochtones.

Dans le cadre de la mise en oeuvre soutenue du Plan de protection des océans, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a aujourd'hui, pour le compte de la Garde côtière canadienne, publié une demande de propositions pour solliciter des offres concernant la location de deux bateaux capables de remorquer de grands navires commerciaux, notamment des pétroliers et des cargos, afin de répondre aux appels de détresse au large de la Colombie-Britannique.

Ces deux bateaux viendront compléter la capacité d'intervention actuelle de la Garde côtière canadienne sur la côte Ouest.

Le contenu de la demande de propositions et la stratégie d'approvisionnement de ces bateaux sont le fruit de l'engagement pris avec l'industrie.

Citations

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour mieux prévenir les incidents de pollution marine et intervenir en cas de besoin. À cette fin, il apporte de nouvelles ressources en renfort à celles de la Garde côtière canadienne, ce qui permettra d'intervenir de manière plus rapide et efficace en cas d'incident. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement est fier de soutenir les hommes et les femmes de la Garde côtière canadienne en leur offrant le meilleur équipement disponible. Ce processus concurrentiel visant des remorqueurs d'urgence est un autre exemple de l'appui que nous apportons à la Garde côtière pour l'aider à s'acquitter de son rôle fondamental. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Les deux remorqueurs seront basés au large de la Colombie-Britannique. Ils seront loués par la Garde côtière canadienne et exploités par des équipages formés par cette dernière aux procédures d'intervention d'urgence et de recherche et sauvetage.

Ces bateaux permettront à la Garde côtière de remorquer de grands navires en panne - en les maintenant sur place ou en les amenant dans une zone contrôlée - et ainsi de réduire le risque de collision ou d'échouement.

