La lutte contre le diabète se poursuit sur les terrains de basket un peu partout au pays







La Financière Sun Life, les Raptors de Toronto et la NBA étendent la campagne nationale Basket pour le diabète, une initiative visant à encourager un mode de vie sain afin de prévenir le diabète de type 2.

TORONTO, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Les jeunes Canadiens se lancent à l'assaut des terrains de basket un peu partout au pays alors que la Financière Sun Life (TSX : SLF) (NYSE : SLF), les Raptors de Toronto et la NBA s'unissent pour étendre le très populaire programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life à 20 Repaires jeunesse de la région de Vancouver, de Kelowna, de Calgary, de Saskatoon, d'Halifax et du grand Toronto.

Le programme de six semaines, lancé l'automne dernier dans certains Repaires jeunesse de Toronto, a connu un succès retentissant auprès des jeunes de la Ville Reine, qui ont pu expérimenter les bienfaits d'une saine alimentation et d'une vie active. Grâce aux 400 participants de l'édition de l'automne dernier, le programme Basket pour le diabète a inscrit plusieurs belles réussites à son palmarès, comme la réduction de 601 heures du temps passé devant les écrans, la consommation de 4 454 fruits et légumes, et l'exécution de plus de 23 000 squats durant les six semaines qu'a duré le programme.

«J'ai eu tellement de plaisir en participant au programme Basket pour le diabète, explique Iyla N., 10 ans, du Repaire jeunesse de Scarborough Est. J'ai appris ce qu'était le diabète de type 2 et comment le combattre en mangeant des aliments sains comme des fruits, des salades et des smoothies, et en faisant beaucoup de sport.»

En mettant à profit notre partenariat avec les Raptors de Toronto et la NBA, notamment par l'entremise de leur plateforme Fit axée sur la santé et le mieux-être, le programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life braque les projecteurs sur le diabète de type 2, tout en inculquant aux jeunes des Repaires jeunesse du Canada l'importance d'adopter un mode de vie sain et actif. Dans le cadre de ce programme, les participants prendront part chaque semaine à des défis relatifs à l'alimentation et à la mise en forme sous le thème du basketball. Ils courront également la chance de gagner des prix après chaque défi. À la fin du programme, les dix meilleurs jeunes de chaque Repaire jeunesse célébreront leurs réussites en compagnie d'étoiles de la NBA.

Vu son étendue à l'échelle nationale, ce sont maintenant plus de 600 jeunes des Repaires jeunesse au pays qui participent à ce programme novateur de six semaines et qui se sont engagés à maintenir de saines habitudes de vie, tant sur le terrain qu'en dehors de celui-ci.

«C'était vraiment inspirant d'être témoin des apprentissages réalisés par les jeunes du grand Toronto dans le cadre du programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life et nous sommes ravis de pouvoir l'étendre à d'autres villes au pays, raconte Lisa Ritchie, vice-présidente principale et première directrice du marketing à la Financière Sun Life. Prévenir le diabète de type 2, ça commence par la sensibilisation, l'éducation et l'adoption d'un mode de vie sain. Et quoi de mieux que de s'activer sur un terrain de basket pour mettre tout ça en pratique? En poursuivant notre partenariat avec les Raptors, la NBA et les Repaires jeunesse, nous travaillons ensemble à changer le cours de cette maladie évitable.»

«Aux Repaires jeunesse, nous savons que l'activité physique et un mode de vie sain sont des éléments essentiels à la prévention du diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé, déclare Owen Charters, président-directeur général des Repaires jeunesse du Canada. Le projet pilote Basket pour le diabète a connu un grand succès auprès de nos jeunes et de notre personnel. Grâce à la Financière Sun Life, à la NBA Canada et aux Raptors, nous pouvons amorcer avec fierté la phase 2 de cette initiative nationale et implanter le programme dans 20 nouvelles villes en 2018.»

«Nous sommes ravis de voir un nombre grandissant de jeunes Canadiens jouer au basket et adopter un mode de vie sain par l'entremise du programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life, lance Dan MacKenzie, vice-président et directeur général de la NBA Canada. L'expansion nationale du programme grâce à NBA Fit aura non seulement une incidence positive sur les participants, mais elle mettra aussi en lumière qu'une meilleure connaissance du diabète et des bienfaits du basket profite à des collectivités un peu partout au pays.»

«Au nom des Raptors de Toronto, félicitations à tous les participants du programme Basket pour le diabète, dit Dwane Casey, entraîneur-chef des Raptors de Toronto. Après seulement six courtes semaines, des centaines de jeunes ont accompli de grands progrès sur le plan de la santé et de l'adoption d'un mode de vie actif. Les Raptors de Toronto sont fiers d'avoir participé à cette réussite. Nous avons hâte de poursuivre le travail avec la Financière Sun Life en étendant le programme à l'échelle du pays et d'avoir ainsi une incidence positive sur la vie d'autres jeunes de chez nous.»

Le programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life est une extension du formidable partenariat conclu entre les Raptors, la NBA et la Financière Sun Life en début d'année, alors que la compagnie annonçait qu'elle devenait le premier commanditaire à avoir son logo sur les maillots des joueurs, faisant de ces deux marques fortes des alliés dans la lutte contre le diabète de type 2.

La Financière Sun Life veut aider les clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Elle privilégie une approche globale pour favoriser le bien-être de ses clients, de ses employés et des collectivités; le but ultime étant de les aider à être résilients physiquement, mentalement et financièrement, aujourd'hui et dans l'avenir. Depuis qu'elle a annoncé son soutien à la cause en 2012, la Financière Sun Life s'est engagée à verser plus de 22 millions de dollars dans des programmes de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherche liés au diabète.

Pour en savoir plus sur le programme Basket pour le diabète de la Financière Sun Life, veuillez visiter la page Basket pour le diabète.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 40 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de la NBA

La NBA est une organisation sportive et médiatique bâtie autour de quatre ligues professionnelles : la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League, qui doit être lancée en mai 2018. La NBA s'est établie comme une présence internationale majeure avec des matchs et des événements dans 215 pays et territoires en 50 langues, et en vendant des produits dérivés dans plus de 125 000 magasins dans 100 pays sur 6 continents. Les alignements au début de la saison 2017-18 mettaient en vedette 108 joueurs internationaux provenant de 42 pays et territoires, un record. La NBA possède un large éventail de produits numériques, dont NBA TV, NBA.com, l'application NBA App et NBA League Pass. La NBA a construit l'une des plus grandes communautés sociales au monde, avec 1,4 milliard de mentions « j'aime » et abonnés à travers la ligue, les équipes et les comptes des joueurs. Avec son programme NBA Cares, la ligue s'attaque à des problématiques sociales importantes en travaillant avec des organisations jeunesse reconnues qui supportent l'éducation, le développement de la famille et le bien-être.

À propos de Repaires jeunesse du Canada

À titre de plus important organisme de services aux enfants et aux adolescents, Repaires jeunesse du Canada propose des programmes et des services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans près de 700 collectivités d'un bout à l'autre du pays. En dehors des heures de classe, nos Repaires jeunesse offrent aux jeunes des lieux sécuritaires où ils peuvent explorer leurs intérêts, développer leurs talents et obtenir des résultats positifs à plusieurs égards : expression de soi, études, mode de vie sain, activité physique, santé mentale et plus encore. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés aident les jeunes à acquérir l'assurance et le sentiment d'appartenance dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et devenir des adultes responsables et aimants. Visitez le www.repairesjeunesse.com pour en savoir plus et suivez-nous sur www.facebook.com/Repairesjeunesse et www.twitter.com/bgccan.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Annie Martin

Conseillère principale, Relations publiques

Financière Sun Life

514-904-9757

annie.martin@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 5 février 2018 à 13:09 et diffusé par :