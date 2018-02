La Ville de Montréal annonce sa participation au Défi des villes intelligentes lancé par le gouvernement du Canada







MONTRÉAL, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonce aujourd'hui la participation de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes du Canada lancé par le gouvernement fédéral. Rappelons que le Défi des villes intelligentes a été lancé officiellement le 23 novembre 2017 et que les municipalités ont jusqu'au 24 avril 2018 pour présenter leur candidature.

« Le Défi des villes intelligentes représente une occasion unique de proposer des solutions innovantes aux enjeux urbains les plus importants et d'imaginer le Montréal de demain. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'invite les Montréalais et les Montréalaises à identifier les grands enjeux qui ont le plus d'impact sur leur qualité de vie », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le Défi des villes intelligentes du Canada est un concours pancanadien ouvert aux collectivités de toutes tailles, y compris les municipalités, les administrations régionales et les collectivités autochtones. Le Défi vise à encourager les collectivités à adopter une approche axée sur les résultats pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées. Différents prix seront octroyés dans le cadre de cette compétition et la Ville de Montréal pourrait remporter un prix d'au plus 50 millions de dollars.

Pour entamer le processus menant au dépôt de la candidature de Montréal, la Ville consultera en premier lieu la population montréalaise afin de connaître ses enjeux, ses préoccupations et ses idées.

« Les citoyens et citoyennes sont au coeur de notre vision de la ville intelligente. Notre participation au Défi vise à renforcer leur influence et leur capacité d'agir au sein de la ville en utilisant les données et les technologies connectées. Nous invitons donc la population, les entreprises, les organismes et les institutions publiques à soumettre leurs préoccupations et leurs idées », a conclu le responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, ainsi que de l'innovation au comité exécutif, François W. Croteau.

Pour partager vos idées et vos projets :

realisonsmtl.ca/defi

makingmtl.ca/challenge

