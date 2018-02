La direction de la Société des traversiers du Québec honore les membres d'équipage qui ont opéré le sauvetage d'un homme à la mer le 8 janvier dernier







QUÉBEC, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La direction de la Société des traversiers du Québec (STQ) a souligné jeudi dernier, le professionnalisme et le sang-froid dont ont fait preuve les membres d'équipage du NM Lomer-Gouin lors du sauvetage d'un homme à la mer le 8 janvier dernier. Le courage extraordinaire de ces employés face à la situation d'urgence hors du commun a permis de sauver la vie d'un homme.

«?Merci et félicitations à toute l'équipe dont le capitaine Julien Després, le lieutenant Michel Blanchet, les matelots Claude Laberge, William Desjardins, Denis Paquet et Yves Couturier, le chef mécanicien Pierre Hovington, le deuxième mécanicien Jean-Yves Roy ainsi qu'à l'équipe à terre aux installations de Québec. C'est un honneur et un privilège de pouvoir compter sur des employés aussi extraordinaires que vous.?» a souligné madame Greta Bédard, vice-présidente à l'exploitation de la STQ.

Monsieur Luc Fournier, directeur de la sécurité et de l'environnement de la STQ a ajouté «?En matière d'interventions d'urgence à la STQ, nos équipages prennent part, chaque année, à divers exercices, dont celui de l'homme à la mer. Prendre les bonnes décisions et appliquer les mesures adéquates dans un contexte stressant, est ce à quoi nous les préparons. »

Rappelons que l'équipage du traversier a réagi rapidement face à la situation. Le traversier Lomer-Gouin qui était alors en approche pour la manoeuvre d'accostage aux installations de Québec a dévié sa trajectoire afin de se rapprocher d'un homme à la mer situé à proximité du quai Chouinard.

Pour se faire, le capitaine et son équipage ont complété avec succès une manoeuvre d'approche délicate en raison des conditions de glaces qui représentaient une menace pour la vie de l'homme. Une fois à proximité de l'individu, l'embarcation d'urgence a été mise à l'eau afin de permettre aux matelots de récupérer celui-ci et de le ramener sur le traversier. Des premiers soins lui ont été prodigués à bord.

Grâce à l'intervention rapide de l'équipe, la victime était toujours en vie au moment de son transport par ambulance vers l'hôpital, toutefois elle présentait des signes importants d'hypothermie.

Les membres d'équipage seront inscrits sous peu pour la médaille de la bravoure remise par la Gouverneure générale du Canada et leurs candidatures pour un acte de civisme seront également soumises au Comité sur le civisme, un organisme gouverné par Justice Québec.

À PROPOS DE LA TRAVERSE QUÉBEC-LÉVIS

La traverse Québec-Lévis réalise plus de 25?000 traversées annuellement, transportant plus de 311?000 véhicules et près de 1,8 million de passagers à bord de ses navires, le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin.

