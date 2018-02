Weatherford communique ses résultats pour le quatrième trimestre 2017







BAAR, Suisse, 5 février 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a communiqué une perte nette de 1,94 milliard de dollars, soit une perte de 1,95 dollar par action au quatrième trimestre 2017. Au quatrième trimestre 2017, la perte de nette non PCGR, sans les charges et crédits, s'élevait à 329 millions de dollars, soit une perte diluée par action de 0,33 dollar. Ces chiffres sont à comparer à une perte nette non PCGR de 221 millions de dollars au troisième trimestre 2017, soit une perte diluée par action de 0,22 dollar, et une perte nette non PCGR de 303 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'année précédente, soit une perte diluée par action de 0,32 dollar. Les recettes au quatrième trimestre 2017 se sont élevées à 1,49 milliard de dollars, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport aux recettes de 1,46 milliard de dollars au troisième trimestre 2017 et une hausse de 6 % par rapport aux recettes de 1,41 milliard de dollars communiquées pour le quatrième trimestre 2016. Cette augmentation séquentielle et en glissement annuel a été possible grâce principalement à l'hémisphère est, qui a connu un regain d'activité avec les livraisons et les ventes contractuelles. Les flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 96 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2017, par rapport à des flux nets de trésorerie de 243 millions de dollars au troisième trimestre 2017.

La perte d'exploitation s'est élevée à 1,74 milliard de dollars au quatrième trimestre 2017. Sans les charges et crédits, la perte d'exploitation segment au quatrième trimestre 2017 s'est élevée à 84 millions de dollars, par rapport à une perte de 8 millions de dollars au troisième trimestre 2017. Ce recul séquentiel est imputable pratiquement à part égale aux deux hémisphères et découle d'un certain nombre d'éléments exceptionnels qui ont entraîné une baisse de 49 millions de dollars du revenu d'exploitation, soit une perte diluée par action de 0,05 dollar. L'adoption pour les recettes d'une compatibilité fondée sur la trésorerie, ainsi qu'une baisse d'activité au Venezuela, ont entrainé une baisse de 17 millions de dollars du revenu d'exploitation, soit une perte diluée par action de 0,02 dollar, et une diminution des marges pour la vente de produits en fin d'année provenant des stocks existants a entraîné une baisse de 17 millions de dollars des résultats d'exploitation, soit une perte diluée par action de 0,02 dollar.

Au quatrième trimestre 2017, les résultats d'exploitation segment ont augmenté de 32 millions de dollars, soit de 28 %, par rapport au quatrième trimestre 2016. Cette évolution en glissement annuel est essentiellement imputable à une croissance dans les Complétions en Amérique du Nord, à des économies réalisées grâce à des mesures de réduction des coûts et aux effets de la cessation des opérations de Pompage par pression aux États-Unis au quatrième trimestre de l'année précédente et au regain d'activité en Amérique du Nord. Cette amélioration a été en partie compensée par de moins bons résultats au Venezuela liés à l'adoption pour les recettes d'une compatibilité fondée sur la trésorerie, à la faiblesse continue sur les marchés offshore dans l'hémisphère est, laquelle a été en partie compensée par des gains de parts de marché sur les marchés terrestres au Moyen-Orient, en Russie et en Europe continentale.

Pour Mark A. McCollum, président-directeur général : « Au cours du quatrième trimestre, nous avons pris des mesures énergiques visant à améliorer notre structure opérationnelle et notre bilan. Nous avons mené à bien un réalignement organisationnel qui renforce les synergies entre nos offres de produits et de services et qui rapproche la prise de décisions de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons atteint nos objectifs initiaux en matière d'économies de coûts et monétisé nos actifs de pompage par pression et de perforation par pompage aux États-Unis. Nos recettes ont progressé en glissement séquentiel, et nous avons dépassé nos objectifs en termes de flux de trésorerie disponible. Cependant, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a subi les effets négatifs de la monétisation des stocks à de faibles marges, ainsi que d'un certain nombre d'éléments hors caisse exceptionnels. Nous attendons des améliorations séquentielles importantes en termes d'EBITDA pour le premier trimestre 2018. »

Les recettes pour l'ensemble de l'année 2017 se sont élevées à 5,70 milliards de dollars, soit une légère progression de 50 millions de dollars, ou une progression de 1 % par rapport à 2016. La perte d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2017 s'est élevée à 2,13 milliards de dollars, par rapport à une perte de 2,25 milliards de dollars pour 2016. Sans les charges et les crédits, la perte d'exploitation segment pour l'ensemble de l'année 2017 s'est élevée à 258 millions de dollars par rapport à une perte de 567 millions de dollars pour 2016. Cette importante amélioration en glissement annuel des performances d'exploitation segment est essentiellement imputable à l'Amérique du Nord, en raison d'une amélioration des activités sous-jacente, de réductions des coûts et d'une amélioration de l'efficience ainsi que de la cessation des activités de pompage par pression aux États-Unis au quatrième trimestre 2016.

McCollum ajoute : « En 2017, nous avons créé les conditions requises pour l'avenir de Weatherford. Nous avons réalisé des progrès importants, grâce à des mesures résolues et stratégiques tout au long de l'année 2017. Outre un réalignement et un aplatissement de notre structure, nous avons lancé un programme de transformation organisationnelle qui permettra une amélioration des bénéfices estimée à 1 milliard de dollars au cours des 18 à 24 prochains mois. Depuis l'annonce de ce programme le trimestre dernier, nous avons pris d'autres mesures en tant qu'organisation pour élaborer des plans rigoureux et détaillés et valider notre capacité à atteindre cet objectif. »

Pendant le trimestre, nous avons enregistré des charges avant impôts s'élevant à 1,59 milliard de dollars, la majorité étant hors caisse. Ces charges comprennent pour l'essentiel des dépréciations et des pertes de valeur d'actifs s'élevant à 1,68 milliard de dollars, un gain de 96 millions de dollars avec la cessation de nos actifs de pompage par pression et de perforation par pompage aux États-Unis, des frais de restructuration et de licenciement s''élevant à 43 millions de dollars et des crédits pour 28 millions de dollars liés à l'ajustement des bons de souscription à la juste valeur.

Trésorerie disponible et covenants financiers

La trésorerie nette tirée des activités d'exploitation s'est élevée à 96 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, grâce à une amélioration du recouvrement des créances et à une réduction du niveau des stocks avec les ventes de produits en fin d'année, partiellement compensée par des paiements en comptant de 104 millions de dollars pour les intérêts débiteurs, 38 millions de dollars pour le paiement d'indemnités de licenciement et des coûts de restructuration, et 30 millions de dollars pour des règlements en justice. Au quatrième trimestre, les dépenses en capital de 78 millions dollars ont correspondu à une augmentation de 13 millions de dollars, soit de 20 % en glissement séquentiel, et ont progressé de 10 millions de dollars, soit de 15 %, par rapport au même trimestre de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2017, les dépenses en capital se sont élevées à 225 millions de dollars, ce qui correspond principalement aux investissements dans les unités Construction de puits et Forage et évaluation de formation. À l'exclusion des Puits de forage terrestre, nous pensons qu'en 2018, les dépenses en capital devraient largement correspondre à celles de 2017.

Le 29 décembre 2017, nous avons conclu la vente de nos actifs de fracturation hydraulique et de perforation par pompage aux États-Unis pour 430 millions de dollars en espèces. Le produit de cette vente a été utilisé pour réduire la dette en souffrance.

Au 31 décembre 2017, nous restons en conformité avec tous nos covenants financiers de nos facilités de crédit renouvelable et à terme, et nous pensons le rester au vu de nos projections financières actuelles.

Impôts

Au quatrième trimestre, la provision non PCGR pour impôts s'élevait à 47 millions de dollars, et comprend une charge d'impôt plus élevée de 10 millions de dollars liée à des entités qui n'en bénéficient plus après l'établissement d'une provision pour moins-value au quatrième trimestre et une augmentation de positions fiscales incertaines de 10 millions de dollars. La somme de cette charge fiscale exceptionnelle pendant le quatrième trimestre correspond au total à une perte diluée par action de 0,02 dollar. À l'exception de ces éléments exceptionnels, les dépenses fiscales opérationnelles courantes étaient liées à des bénéfices dans certaines juridictions, à des pays jugés rentables et à des retenues d'impôts sur les frais intersociétés.

Points saillants au niveau technologique

Weatherford a été désigné Wells Supplier of the Year 2017 par Shell International Exploration & Production Inc. en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de sa sécurité et de ses services ainsi que de son approche collaborative et orientée vers les solutions.

2017 par Shell International Exploration & Production Inc. en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de sa sécurité et de ses services ainsi que de son approche collaborative et orientée vers les solutions. Weatherford a réduit les temps morts de 23 % en glissement annuel.

Le système AutoTongtm, que la société a lancé en septembre, a été déployé de manière efficace sur quatre sites dans le monde, y compris pour les opérations terrestres et offshore. Ce système a permis d'établir des raccords cohérents et a immédiatement averti le client lorsqu'un raccord ne répondait pas aux paramètres établis, garantissant ainsi une plus grande intégrité de puits.

Pour leurs puits, plusieurs exploitants aux États-Unis et au Moyen-Orient ont commencé à délaisser les pompes submersibles électriques au profit de systèmes « jet-lift » et « gas-lift ». Les systèmes « jet-lift » et « gas-lift » de Weatherford peuvent être installés sans plateforme, ce qui permet de réduire la production différée et d'économiser des coûts d'exploitation. Cette tendance vaut essentiellement pour le Bassin permien.

La plateforme d'optimisation de la production ForeSitetm suscite beaucoup d'intérêt, avec des installations en hausse sur 1 800 unités de levage à piston alternatif aux États-Unis. Une fois les installations terminées à la mi-février, la phase de contrôle de la production du projet commencera.

Les activités Puits de forage terrestre ont connu un recul des temps morts de 25 % en glissement annuel.

Segments opérationnels

Au quatrième trimestre 2017, nous avons réaligné notre organisation en deux segments opérationnels : hémisphère ouest et hémisphère est. Notre segment hémisphère ouest regroupe les anciens segments Amérique du Nord et Amérique latine, ainsi que les opérations des plateformes de forage terrestre en Colombie et au Mexique. Notre segment hémisphère est regroupe les anciens segments Proche-Orient et Afrique du Nord /Asie-Pacifique et Europe/Afrique subsaharienne/Russie, ainsi que les opérations des plateformes de forage terrestre dans l'hémisphère est. Les dépenses en recherche et développement sont désormais incluses dans les résultats segment de l'hémisphère ouest et de l'hémisphère est.





Trimestre clos au

Évolution (En millions)

31/12/2017

30/9/2017

31/12/2016

Séquentiel

Glissement annuel Hémisphère ouest





























Chiffre d'affaires

$ 759





$ 767





$ 736





(1)

%

3

% Bénéfice (perte) d'exploitation segment

$ (35)





$ 3





$ (74)





(1 267)

%

53

% Marge d'exploitation segment

(4,6)

%

0,4

%

(10,1)

%

(500) bps





550 bps



































Hémisphère est





























Chiffre d'affaires

731





693





670





5

%

9

% Perte d'exploitation segment

(49)





(11)





(42)





(345)

%

(17)

% Marge d'exploitation segment

(6,7)

%

(1,6)

%

(6,3)

%

(510) bps





(40) bps





Hémisphère ouest

Au quatrième trimestre, les recettes de 759 millions de dollars correspondent à une baisse de 8 millions de dollars, soit de 1 % en glissement séquentiel, et à une augmentation de 23 millions de dollars, soit de 3 % en glissement annuel. Cette diminution séquentielle s'explique essentiellement par l'adoption pour les recettes d'une comptabilité fondée sur la trésorerie pour nos clients au Venezuela pendant le trimestre, et par des retards dans les projets en Argentine, lesquels ont été compensés par un regain d'activité au Mexique et par la reprise saisonnière au Canada. En glissement annuel, les recettes ont progressé principalement au Canada, aux États-Unis et au Mexique, progression compensée par une diminution au Venezuela.

Au quatrième trimestre, la perte d'exploitation segment de 35 millions de dollars correspondait à un recul séquentiel de 38 millions de dollars par rapport à un revenu d'exploitation segment de 3 millions de dollars au troisième trimestre. Ce recul séquentiel est imputable à l'adoption pour les recettes d'une comptabilité fondée sur la trésorerie pour nos clients au Venezuela, ainsi qu'à une baisse globale des niveaux d'activité. Un retard dans la mise en oeuvre d'opérations Complétions intégrées en Argentine, sous l'effet conjugué d'un niveau élevé de dépenses exceptionnelles et d'établissement, a également eu des conséquences pour les résultats. Aux États-Unis, le trimestre a subi les effets négatifs d'un ensemble peu favorable de produits et de services ainsi que d'éléments exceptionnels.

Cette amélioration en glissement annuel est essentiellement due à la croissance des Complétions en Amérique du Nord, à des économies réalisées grâce à des mesures de réduction des coûts et aux effets de la cessation des opérations Pompage par pression aux États-Unis au quatrième trimestre de l'année précédente ainsi qu'au regain d'activité en Amérique du Nord. Ces résultats ont été en partie compensés par un climat géopolitique difficile au Venezuela.

Les principaux aspects opérationnels dans l'hémisphère ouest pour le trimestre sont les suivants :

Weatherford a établi un nouveau record de forage en une passe dans le nord-est des États-Unis grâce à un ensemble de technologies de forage directionnel. La conception du puits comprenait une courbe à 45 degrés et une latérale étendue pour un total de 13 571 pieds. Weatherford a foré la courbe et la latérale en une seule passe avec un taux de pénétration élevé et sans aucun incident en termes de sécurité.

Weatherford a commencé ses travaux dans le cadre d'un contrat de deux ans visant la fourniture de Services de structure tubulaire sur deux plateformes dans le golfe du Mexique et à Trinité-et- Tobago . L'exploitant, une très grande compagnie pétrolière internationale, a octroyé le marché à Weatherford du fait de ses antécédents de performances exceptionnelles ainsi que de relations collaboratives solides.

. L'exploitant, une très grande compagnie pétrolière internationale, a octroyé le marché à Weatherford du fait de ses antécédents de performances exceptionnelles ainsi que de relations collaboratives solides. Weatherford a établi deux critères de référence pour des exploitants au Brésil. Premièrement, Weatherford a mené à bien la construction d'un puits offshore avec un revêtement d'une longueur record de 2 900 mètres. Pour un autre projet, Weatherford a tiré un fil de raccordement avec un niveau record de 19,1 joints par heure sans aucun incident en termes de santé, de sécurité et de respect de l'environnement. Le record précédent était de 15,7 joints par heure.

Hémisphère est

Au quatrième trimestre, les recettes de 731 millions de dollars correspondaient à une hausse séquentielle de 38 millions de dollars, soit de 5 %, et à une hausse en glissement annuel de 61 millions de dollars, soit de 9 %. Cette hausse séquentielle est essentiellement due à un regain d'activité et à un niveau plus élevé de ventes de produits à la fin de l'année au Koweït, en Arabie saoudite et en Russie. Les recettes ont connu une hausse en glissement annuel essentiellement au Koweït et en Russie, hausse compensée par un recul global des activités en Australie, à Oman et au Pakistan.

Au quatrième trimestre, la perte d'exploitation segment de 49 millions de dollars correspondait à une baisse séquentielle de 38 millions de dollars par rapport à une perte de 11 millions de dollars. Cette baisse séquentielle est essentiellement imputable à un retard de calendrier entre la reconnaissance des recettes et des coûts au Koweït, ainsi qu'à des ventes de produits en fin d'année avec de faibles marges, à des coûts d'établissement pour des projets offshore en Asie, et à d'autres éléments exceptionnels.

Les résultats ont connu une baisse en glissement annuel principalement du fait de la faiblesse continue des marchés offshore, une baisse qui a été en partie compensée par des gains de parts de marché sur les marchés terrestres au Moyen-Orient, en Russie et en Europe continentale.

Les principaux aspects opérationnels dans l'hémisphère est pour le trimestre sont les suivants :

Weatherford a été désignée Best Technical Support Service Company - Cementing Operations 2016?2017 par Rosneft.

2016?2017 par Rosneft. Weatherford a remporté un contrat de 3 ans visant la fourniture de services de forage directionnel, y compris des systèmes rotatifs et dirigeables et des services de mesure et de diagraphie des environnements traversés au cours du forage, pour six plateformes en Russie. Ce marché a été octroyé en raison de la qualité de la technologie de Weatherford et des relations positives actuelles avec l'exploitant. Les travaux sont actuellement en cours.

Au Moyen-Orient, en appliquant des services de forage par pression gérée (MPD) à trois puits avec de courtes fenêtres de forage, Weatherford a établi de nouveaux records sur le terrain en termes de vitesse et de distance par vrille. Après la réussite de l'opération de forage, Weatherford a adapté le système MPD afin de contrôler le déplacement des fluides tout en cimentant un long chemin de complétion dans l'un des puits. Grâce à des gains d'efficacité, on estime que l'exploitant a pu économiser de 350 000 à 500 000 dollars par puits.

A propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. La société est active dans plus de 90 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 800 sites, y compris des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation, et elle emploie environ 29 200 personnes. Pour de plus amples informations, consultez le site www.weatherford.com et suivez Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

Audioconférence

La société tiendra une audioconférence avec des analystes financiers pour débattre des résultats trimestriels le 2 février 2018, à 8 h 30, heure de l'Est (HE), à 7 h 30, heure du Centre (HNC). Weatherford invite les investisseurs à écouter l'audioconférence en direct via le site Internet de la société https://www.weatherford.com/en/investor-relations/financial-information/conference-call-details/. Un enregistrement et une transcription de l'appel seront disponibles dans cette section peu après la fin de la conférence.

Contacts :

Christoph Bausch +1.713.836.4615



Vice-président exécutif et directeur financier













Karen David-Green +1.713.836.7430



Vice-présidente ? Relations avec les investisseurs, marketing et communication



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse et l'audioconférence annoncée ci-dessus peuvent renfermer des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment le RPA trimestriel non PCGR de la société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales et les dépenses en capital, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « projet », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « intention », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « va sûrement », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également le lecteur que les énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et peuvent différer des événements ou résultats futurs, y compris les modifications éventuelles dans l'efficacité et les économies de coûts prévues, en relation avec nos plans de transformation (par ex., la restructuration de nos lignes de produits et de nos régions) ; la réalisation de cessions potentielles, et l'évolution des dépenses et du calendrier de paiement chez nos clients. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société, formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, dans les rapports trimestriels de la société, formulaire 10-Q, et dans les rapports mentionnés dans les archives de la société présentés à tout moment à la Securities and Exchange Commission (commission américaine des valeurs mobilières, ou « SEC »). Nous ne nous engageons aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf exigence contraire prévue par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Weatherford International plc Compte de résultats consolidés et condensés (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)























Trimestre clos au

Fin de l'exercice au





31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Chiffre d'affaires net :

















Hémisphère ouest

$ 759



$ 736



$ 2 937



$ 2 942



Hémisphère est

731



670



2 762



2 807



Total du chiffre d'affaires net

1 490



1 406



5 699



5 749























Perte d'exploitation :

















Hémisphère ouest

(35)



(74)



(115)



(409)



Hémisphère est

(49)



(42)



(143)



(158)



Résultat opérationnel ajusté pour le segment (pertes)

(84)



(116)



(258)



(567)



Dépenses d'entreprise

(36)



(32)



(130)



(139)



Autres dépenses, nettes

(1 622)



(251)



(1 741)



(1 545)



Total perte d'exploitation

(1 742)



(399)



(2 129)



(2 251)























Autres revenus (dépenses) :

















Charges d'intérêt, nettes

(152)



(136)



(579)



(499)



Adjudication obligataire, net

?



?



?



(78)



Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

28



16



86



16



Dévaluation de devises

?



(10)



?



(41)



Autres, net

(6)



(8)



(34)



(24)



Perte nette avant impôts sur le revenu

(1 872)



(537)



(2 656)



(2 877)























Provisions pour impôts sur le revenu

(62)



(7)



(137)



(496)























Perte nette

(1 934)



(544)



(2 793)



(3 373)



Perte nette imputable aux intérêts minoritaires

4



5



20



19



Perte nette imputable à Weatherford

$ (1 938)



$ (549)



$ (2 813)



$ (3 392)























Perte par action imputable à Weatherford :

















Basique & diluée

$ (1,95)



$ (0,59)



$ (2,84)



$ (3,82)























Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation :

















Basique & diluée

993



937



990



887





Weatherford International plc Synthèse des comptes de résultat (Non vérifié) (En millions)

Trimestre clos au

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017

31/12/2016 Chiffre d'affaires net :

















Hémisphère ouest $ 759



$ 767



$ 678



$ 733



$ 736

Hémisphère est 731



693



685



653



670

Total du chiffre d'affaires net $ 1 490



$ 1 460



$ 1 363



$ 1 386



$ 1 406























Trimestre clos au

31/122017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017

31/12/2016 Revenu d'exploitation (perte) :

















Hémisphère ouest $ (35)



$ 3



$ (52)



$ (31)



$ (74)

Hémisphère est (49)



(11)



(23)



(60)



(42)

Perte d'exploitation ajustée pour le segment (84)



(8)



(75)



(91)



(116)

Dépenses d'entreprise (36)



(28)



(33)



(33)



(32)

Autres dépenses, nettes (1 622)



(28)



(19)



(72)



(251)

Total perte d'exploitation $ (1 742)



$ (64)



$ (127)



$ (196)



$ (399)























Trimestre clos au

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017

31/12/2016 Chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services(a ) :

















Production $ 408



$ 381



$ 335



$ 341



$ 402

Complétion 339



320



301



304



306

Forage et évaluation de formation 349



347



331



364



326

Construction de puits 394



412



396



377



372

Total du chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services $ 1 490



$ 1 460



$ 1 363



$ 1 386



$ 1 406























Trimestre clos au

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017

31/12/2016 Dépréciation et amortissement :

















Hémisphère ouest $ 80



$ 89



$ 92



$ 91



$ 99

Hémisphère est 109



108



111



115



114

Entreprise 1



2



1



2



2

Total des dépréciations et amortissements $ 190



$ 199



$ 204



$ 208



$ 215







(a) La Production comprend les Systèmes d'injection artificielle, la Stimulation et les Services de test et de production. La Complétion comprend les Systèmes de complétion, les Systèmes de revêtement et la Cimentation. Le Forage et évaluation de formation comprend le Forage, le Forage par pression contrôlée, la Diagraphie de surface, les Services de câblage métallique et les Solutions de réservoir. La Construction de puits comprend les Services de structure tubulaire, les Services d'intervention, les Outils de forage et l'équipement en location et les Puits de forage terrestre.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR américains (GAAP). Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non PCGR (tels que définis en vertu de la règlementation G de la SEC) peuvent fournir aux utilisateurs de cette information financière des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes futures. Les montants non PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du chiffre d'affaires net ou d'autres données préparées et communiquées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme compléments des résultats communiqués par la société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement des mesures financières PCGR et non PCGR (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)



























Trimestre clos au

Fin de l'exercice au





31/12/2017

30/9/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Revenu d'exploitation (perte) :





















Perte d'exploitation PCGR

$ (1 742)



$ (64)



$ (399)



$ (2 129)



$ (2 251)



Frais de restructuration, de cession d'activités et de licenciement

43



34



130



183



280



Frais de justice, nets

(6)



(4)



30



(10)



220



Dépréciation, cessions liées et autres charges(a)(b)(c)(d)

1 681



(2)



91



1 664



1 043



Contrat historique

?



?



?



?



2



Gains réalisés avec la cession des actifs de pompage par pression et de perforation par pompage aux Etats-Unis

(96)



?



?



(96)



?



Ajustement d'exploitation non PCGR

1 622



28



251



1 741



1 545



Perte d'exploitation ajustée non PCGR

$ (120)



$ (36)



$ (148)



$ (388)



$ (706)



























Chiffre d'affaires avant impôts sur le revenu :





















Perte PCGR avant impôts sur le revenu

$ (1 872)



$ (226)



$ (537)



$ (2 656)



$ (2 877)



Ajustements du revenu d'exploitation

1 622



28



251



1 741



1 545



Prime d'offre d'achat d'obligations, nette

?



?



?



?



78



Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

(28)



7



(16)



(86)



(16)



Dévaluation de devises

?



?



10



?



41



Perte non PCGR avant impôts sur le revenu

$ (278)



$ (191)



$ (292)



$ (1 001)



$ (1 229)



























Provision pour impôts sur le revenu :





















Provision PCGR pour impôts sur le revenu

$ (62)



$ (25)



$ (7)



$ (137)



$ (496)



Incidence fiscale sur les ajustements non PCGR

15



?



1



8



600



Provisions non PCGR pour impôts sur le revenu

$ (47)



$ (25)



$ (6)



$ (129)



$ 104



























Perte nette imputable à Weatherford :





















Perte nette CPGR

$ (1 938)



$ (256)



$ (549)



$ (2 813)



$ (3 392)



Ajustements non PCGR, nets d'impôts

1 609



35



246



1 663



2 248



Perte nette non PCGR

$ (329)



$ (221)



$ (303)



$ (1 150)



$ (1 144)



























Résultat par action dilué imputable à Weatherford (perte) :





















Résultat par action dilué PCGR (perte)

$ (1,95)



$ (0,26)



$ (0,59)



$ (2,84)



$ (3,82)



Ajustements non PCGR, nets d'impôts

1,62



0,04



0,27



1,68



2,53



Perte nette par action non PCGR

$ (0,33)



$ (0,22)



$ (0,32)



$ (1,16)



$ (1,29)



























Taux d'imposition effectif CPGR(e)

(3)%



(11)%



(1)%



(5)%



(17)%



Taux d'imposition effectif non CPGR(f)

(16)%



(13)%



(2)%



(13)%



8%









(a) Au quatrième trimestre 2017, les réductions de valeur, dépréciations d'actifs et autres comprennent 934 millions de dollars en dépréciation d'actifs à long terme (dont 740 millions de dollars concernent les actifs des puits de forage terrestre requalifiés en actifs détenus en vue de la vente), 434 millions de dollars en dévaluations de valeur de stocks, 230 millions de dollars en réduction de valeur des créances (Venezuela) et 83 millions de dollars en dépréciations de valeurs sur goodwill et autres actifs. (b) Pour 2017, les réductions de valeur, dépréciations d'actifs et autres comprennent 934 millions de dollars en dépréciation d'actifs à long terme (dont 740 millions de dollars concernent les actifs des puits de forage terrestre requalifiés en actifs détenus en vue de la vente), 434 millions de dollars en dévaluations de valeur de stocks, 230 millions de dollars en réduction de valeur des créances (Venezuela) et 66 millions de dollars en dépréciations de valeurs sur goodwill et autres actifs. (c) Au quatrième trimestre 2016, les réductions de valeur, dépréciations d'actifs et autres comprennent 69 millions de dollars en coûts de cessation des activités de pompage par pression et 22 millions de dollars d'autres charges et crédits. (d) Pour 2016, les réductions de valeur, dépréciations d'actifs et autres comprennent 710 millions de dollars en dépréciation d'actifs à long terme et autres charges et crédits, 219 millions de dollars en dévaluations de valeur de stocks, 114 millions de dollars en frais liés aux activités de pompage par pression. (e) Le taux d'imposition effectif CPGR correspond à la provision CPGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires PCGR avant impôts sur le revenu. (f) Le taux d'imposition effectif non CPGR correspond à la provision non CPGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires non CPGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.

Weatherford International plc Synthèse du bilan (Non vérifié) (En millions)

























31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017

31/12/2016 Actifs :



















Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 613



$ 445



$ 584



$ 546



$ 1 037

Comptes clients nets

1 103



1 236



1 165



1 292



1 383

Stocks nets

1 234



1 752



1 728



1 700



1 802

Actifs détenus en vue de la vente

359



935



929



860



23

Immobilisations corporelles nettes

2 708



3 989



4 111



4 265



4 480

Fonds commercial et actifs corporels nets

2 940



2 575



2 527



2 602



3 045























Passifs :



















Comptes créditeurs

856



815



837



803



845

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

148



391



152



240



179

Dette à long terme

7 541



7 530



7 538



7 299



7 403























Capitaux propres :



















Total des capitaux propres

(571)



1 384



1 524



1 691



2 068



Weatherford International plc Endettement net(a) (Non vérifié) (En millions)













Evolution de l'endettement net pour le trimestre clos le 31/12/2017 :











Endettement net au 30/9/2017(a)









$ (7 476)

Perte d'exploitation









(1 742)

Dépréciation et amortissement









190

Dépenses en immobilisations





(78)

Produit de la vente d'actifs









15

Acquisition d'actifs incorporels









(2)

Autres activités d'investissement









(26)

Produit de la cession des actifs de pompage par pression et de perforation par pompage aux Etats-Unis

430

Augmentation du fonds de roulement(b)









154

Dépréciation d'actifs à long terme









934

Dévaluations de valeur de stocks









434

Réduction de valeur des créances (Venezuela)





230

Frais de justice payés et règlements









(30)

Impôts payés sur les revenus









(16)

Intérêts payés









(104)

Autres









11

Endettement net au 31/12/2017(a)









$ (7 076)















Evolution de l'endettement net pour l'exercice clos le 31/12/2017 :











Endettement net au 31/12/2016(a)









$ (6 545)













(2 129)

Perte d'exploitation









801

Dépréciation et amortissement







Dépenses en immobilisations









(244)

Produit de la vente d'actifs









51

Acquisition d'actifs incorporels









(15)

Autres activités d'investissement









(59)

Produit de la cession des actifs de pompage par pression et de perforation par pompage aux Etats-Unis

430

Augmentation du fonds de roulement(b)









(61)

Produit d'un effet à recevoir









59

Dépréciation d'actifs à long terme









934

Dévaluations de valeur de stocks









434

Réduction de valeur des créances (Venezuela)







230

Frais de justice payés et règlements









(123)

Impôts payés sur les revenus









(87)

Intérêts payés









(538)

Autres









11

Endettement net au 31/12/2017(a)









$ (7 076)















Composantes de l'endettement net(a)

31/12/2017

30/9/2017

31/12/2016 Trésorerie

$ 613



$ 445



$ 1,037

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

(148)



(391)



(179)

Dette à long terme

(7 541)



(7 530)



(7 403)

Endettement net(a)

$ (7 076)



$ (7 476)



$ (6 545)







(a) L'« endettement net » correspond à l'endettement moins la trésorerie. La direction pense que l'endettement net fournit des informations utiles concernant le niveau d'endettement de Weatherford, car il indique la trésorerie utilisable pour rembourser l'endettement. (b) Le fonds de roulement correspond aux créances comptables plus les stocks moins les comptes créditeurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 février 2018 à 12:19 et diffusé par :