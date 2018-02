10 façons de bâtir un Canada gagnant







OTTAWA, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Un Canada fort et prospère dépend de la croissance économique des entreprises, mais celles-ci sont aux prises avec des défis de taille, tant au pays qu'à l'étranger. Pour les aider à rivaliser à l'international et à grandir, la Chambre de commerce du Canada publie 10 façons de bâtir un Canada gagnant aujourd'hui. 10 façons fournit aux entreprises, aux décideurs et au gouvernement une série de priorités et d'objectifs qui, s'ils sont atteints, donneront au Canada un avantage concurrentiel et stimuleront notre économie.

« Même si l'économie mondiale demeure incertaine, il existe encore d'énormes possibilités de croissance. Pour cela, nous devons travailler ensemble afin de créer les conditions propices au développement des entreprises et bâtir une économie plus prospère pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens », a déclaré l'hon. Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada. « 10 façons identifie les façons dont les entreprises, le gouvernement et les autres acteurs économiques peuvent travailler ensemble pour améliorer le contexte réglementaire du Canada et créer des conditions positives pour que les entreprises à travers le pays prospèrent."

10 façons s'attaque à un éventail de questions clés, notamment comment attirer les investissements des entreprises, soutenir les PME, offrir des possibilités de développement commercial aux peuples autochtones, encourager l'innovation et améliorer l'infrastructure commerciale du Canada.

10 façons de bâtir un Canada gagnant en 2018

Faire du Canada un pôle d'attraction pour l'investissement commercial

S'assurer d'une économie nord-américaine concurrentielle

Faire du Canada une puissance agroalimentaire

Élaborer des stratégies de main-d'oeuvre agiles

Faire de l'ensemble du Canada une plaque tournante de l'exportation

Améliorer l'efficacité de la réglementation, atteindre l'harmonisation de la réglementation et assurer la libre circulation des biens et des personnes à travers le Canada

Aider les PME à croître et à faire du commerce international

Fournir des possibilités de développement commercial pour supporter l'autodétermination pour les peuples autochtones

Faire du Canada un innovateur mondial

Faire du Canada l'unique guichet mondial en matière de ressources et de technologies vertes

