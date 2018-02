La ministre Chagger fait la promotion du tourisme à Sault Ste. Marie lors du carnaval d'hiver Bon Soo







La ministre réitère le soutien du gouvernement au secteur canadien du tourisme et à l'infrastructure du Nord de l'Ontario

SAULT STE. MARIE, ON, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Le tourisme est un élément essentiel de la croissance économique dans les communautés de toutes les régions, et le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir cette industrie clé d'un océan à l'autre.

C'est le message qu'a livré la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, lors d'une allocution visant à donner le coup d'envoi au carnaval d'hiver Bon Soo, à Sault Ste. Marie, le vendredi 2 février 2018.

La ministre s'est rendue dans cette ville pour inaugurer son célèbre carnaval d'hiver en compagnie du député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan.

La ministre Chagger a mentionné les programmes et initiatives du gouvernement du Canada qui favorisent l'essor du tourisme à Sault Ste. Marie. La ministre a aussi ajouté que 2018 était l'Année du tourisme Canada-Chine. Elle a souligné l'apport des voyageurs chinois à l'économie canadienne et invité les citoyens de Sault Ste. Marie à profiter de cette célébration pour mettre en valeur les attractions locales qui pourraient susciter l'intérêt des visiteurs chinois.

Beijing accueillera les Jeux olympiques d'hiver en 2022. Les voyageurs chinois sont donc de plus en plus nombreux à s'intéresser aux activités hivernales. Dans le but d'appuyer le tourisme cette année, le gouvernement met en lumière les activités offertes dans les régions rurales du Canada, dont le Nord de l'Ontario.

Après la cérémonie d'ouverture, la ministre a assisté à un match de la Ligue de hockey de l'Ontario entre les Greyhounds de Sault Ste. Marie et le Spirit de Saginaw, au Michigan. La ministre a également participé à une table ronde avec des dirigeants d'entreprises locales pour échanger sur les façons dont le gouvernement peut soutenir leur développement.

Citations

« Le tourisme canadien est en plein essor. Nous avons connu une année record en 2017, et l'année 2018 s'annonce encore meilleure. J'étais enchantée de me joindre au député Sheehan pour marquer le début du carnaval d'hiver Bon Soo et voir les nombreuses activités exceptionnelles qui animent la communauté de Sault Ste. Marie depuis 1964. Les attractions et événements comme le carnaval Bon Soo, l'excursion en train dans le canyon d'Agawa et le festival Bushplane sont des fleurons du tourisme qui contribuent à créer des emplois et à ouvrir des possibilités. Nous voulons qu'ils accueillent un nombre record de participants cette année, et nous agissons et investissons en conséquence. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

Les faits en bref

Le carnaval d'hiver Bon Soo a lieu chaque année à Sault Ste. Marie depuis 1964.

depuis 1964. Par l'entremise de FedNor, le gouvernement fédéral a investi plus de 10 millions de dollars dans le Nord de l' Ontario au titre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150.

l' au titre du Programme d'infrastructure communautaire de 150. En 2016, plus de 610 000 touristes chinois ont visité le Canada et injecté quelque 1,5 milliard de dollars dans l'économie canadienne.

